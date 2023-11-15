Россиян предупредили о тендовагините и номофобии из-за частого использования смартфона

Мобильные телефоны негативно влияют на здоровье россиян, включая зрение и осанку. Об этом рассказала врач-терапевт Юлия Лагутенкова.

По её словам, именно телефоны стали причиной "экранной близорукости". Это случается из-за того, что долгое использование гаджетов вызывает дистрофию сетчатки и астенопию — повышенную утомляемость глаз. Происходит расфокусировка зрения: хрусталик на время теряет способность приспосабливаться к восприятию предметов на ближних и дальних расстояниях, спазмируются аккомодационные мышцы и глаз видит картинку нечётко.

"Чтобы защитить глаза, попробуйте уменьшить яркость экрана и не пользуйтесь телефоном слишком долго. Держите телефон на расстоянии не менее 40 сантиметров от глаз. Не читайте и не смотрите фильмы со смартфона и планшета в темноте. Прерывайтесь каждые 20 минут и дайте глазам отдохнуть. Чаще моргайте. Постарайтесь не читать в транспорте: там не всегда хорошее освещение и постоянная тряска, отчего глаза перенапрягаются", — посоветовала Лагутенкова в беседе с порталом "Страсти".

Из-за использования смартфонов люди также быстрее утомляются, так как находятся в неудобном положении. Это приводит к искривлениям, артритам, артрозам. Чем ниже наклон, тем выше нагрузка на шейный и грудной отделы.

Также времяпрепровождение со смартфоном опасно появлением второго подбородка. Те, кто привыкли зажимать телефон между ухом и плечом, испытывают проблемы с мышцами шеи, искривлением позвоночника в шейном отделе, ущемлением нервов, отметила врач. Кроме того, могут начаться боли и напряжение в руках, включая появление синдрома запястного канала. А при частом наборе текста или прокручивании экрана можно "заработать" тендовагинит — воспаление сухожилия и его оболочки.

Не стоит забывать, напомнила эксперт, что на телефоне скапливается много бактерий и они становятся активнее при нагревании аппарата, что может провоцировать сыпь и дерматиты. Поэтому необходимо следить за чистотой гаджетов, протирать их антибактериальными салфетками каждый день. Также лучше поменьше слушать музыку через наушники, чтобы не испортить слух и не спровоцировать неврит слухового нерва.

Одна из болезней современности — номофобия, рассказала специалист. Это панический страх оказаться без мобильного телефона. Лагутенкова посоветовала отслеживать ситуации, когда вы пользуетесь Интернетом от безделья, и откладывать телефон. Также, по её словам, важно держать аппарат подальше от кровати и уж точно не на уровне головы. А детям до пяти лет вообще не стоит давать телефон больше чем на час в день.