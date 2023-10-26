Врач перечислила вредные привычки, мешающие высыпаться

Перед сном нужно избегать физических нагрузок и отложить телефон, а ложиться стоит пораньше. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-травматолог Дарья Черемисова.

"Специалисты рекомендуют спать от семи до девяти часов — в зависимости от того, сколько времени необходимо вашему организму... Отдельно стоит добавить, что важно засыпать до 22:00, так как это способствует правильной работе циркадного ритма", — объяснила врач.

По её словам, между последним приёмом пищи и отходом ко сну должно пройти не менее трёх часов, чтобы пища успела дойти до желудка и начала перевариваться. В случае голода перед сном можно выпить стакан кефира или съесть яблоко, а вот тяжёлая пища обеспечит ночной дискомфорт.

Ещё одно правило здорового сна — не "залипать" в смартфоне или телевизоре: синее свечение возбуждает нервную систему и подавляет выработку мелатонина. Черемисова посоветовала почитать книгу, послушать музыку, принять тёплую ванну, чтобы расслабиться.

Отдельно нужно позаботиться об организации комфортного спального места: ортопедических матрасе и подушке, свежем белье, проветренном помещении с увлажнённым воздухом. Что касается спортивных тренировок — они должны быть не менее чем за три часа до сна, чтобы сердечный ритм нормализовался, а мышцы расслабились, иначе адреналин не позволит отдохнуть должным образом. В идеале вечером хорошо прогуляться медленным шагом, посоветовала врач.