Найдена тревожная связь между деменцией и бессонницей у людей среднего возраста

Бессонница или короткий по продолжительности сон в отсутствие проблем с засыпанием у людей в среднем возрасте связаны с увеличенным риском появления и развития деменции. К такому выводу пришли учёные из Чжэцзянского университета в Ханчжоу, их выводы опубликованы в журнале Age and Ageing.

Авторы работали с данными более чем 22 тысяч пациентов из Швеции, у которых на момент начала исследований не было деменции и инсультов. На сбор информации о них в среднем потребовалось более 19 лет и 2 месяцев.

Учёные заметили, что, если сравнивать с теми наблюдаемыми, которые не сталкивались с бессонницей даже на базовом уровне, среди тех, кто жаловался на трудности со сном, деменция встречалась чаще. Но это касалось именно сложностей с тем, чтобы заснуть, проблемы с крепкостью сна и пробуждения ранним утром никак не влияли на риск появления заболевания.

Также исследователи выяснили, что более высок риск развития деменции у тех, кто спит менее восьми часов в сутки, но от бессонницы не страдает. А среди людей, которым всё же приходилось мучиться от невозможности заснуть, короткий прерывистый сон не приводил к дополнительному риску проявления деменции.

"Оценка сна в среднем возрасте, включая его продолжительность и частоту симптомов ночной бессонницы, может быть рекомендована для применения в общественном здравоохранении, чтобы иметь возможность как можно раньше принять меры и улучшить здоровье пациентов в долгосрочной перспективе", — сообщили учёные.