Плохое зрение у семилетней девочки оказалось симптомом редкой смертельной деменции

В американском штате Техас у семилетней девочки во время планового осмотра выявили редкую смертельную болезнь Баттена, она же детская деменция. Как пишет Daily Mail, родители отвели Айлу Эдвардс к врачу из-за постоянных жалоб на зрение. Выяснилось, что у ребёнка имеются проблемы во внутренней части глаза, после чего было назначено дополнительное исследование.

Именно тогда вскрылось, что семилетняя девочка страдает болезнью Баттена — редким генетическим нейродегенеративным заболеванием, которое, помимо потери зрения, грозит ей эпилепсией, проблемами с умственными способностями и, в конце концов, смертью. Она будет развиваться на протяжении следующих пяти – десяти лет.

На данный момент лекарства от болезни Баттена не существует, но есть препарат, способный замедлять течение заболевания. На него у семьи уходит около 18 тысяч долларов в месяц. Мать девочки Жаклин верит, что случай её дочери будет уникальным.

"Примерная продолжительность жизни при этом диагнозе составляет около 25 лет. Но мы твердо знаем, что Айла будет первой среди детей, которые изменят историю этой болезни", — добавила она.