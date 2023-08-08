У укушенного бездомной кошкой британца нашли неизвестную инфекцию

У укушенного бездомной кошкой британца нашли неизвестную ранее инфекцию, соответствующее исследование учёных из Кембриджского университета опубликовано в журнале Emerging Infectious Diseases. Речь идёт о случае 48-летнего мужчины, у которого спустя восемь часов после на первый взгляд незначительной травмы сильно опухла рука.

Пострадавший обратился к врачам, которые промыли рану и сделали прививку от столбняка. Однако воспалительный процесс не только не отступил, но и расширился, захватив мизинец и средний палец на левой руке и оба предплечья. Медики удалили повреждённые ткани для дальнейшего исследования, а также ввели пациенту три разных антибиотика внутривенно и назначили пероральные антибиотики.

Рука британца, заразившегося от кошки неизвестной бактерией. Фото © Jones et al. / Emerging Infectious Diseases

Согласно результатам анализов, в организм мужчины попал неизвестный микроорганизм, похожий на стрептококк. Тогда учёные секвенировали часть генома бактерии, но не нашли совпадений в базе данных. Оказалось, что она принадлежит к другому роду грамположительных бактерий, называемых Globicatella.

Уже полное секвенирование показало, что бактерия отличается от других родственных штаммов примерно на 20%, то есть кошка заразила пациента ранее не описанным видом. Авторы работы подчеркнули роль кошек как "резервуаров ещё не открытых видов", являющихся патогенами для человека.