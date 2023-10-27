Министр Кравцов: Использовать смартфон на уроке можно будет с разрешения учителя
Законопроект, предусматривающий ограничения на пользование смартфонами школьниками на уроках, не означает их полную отмену на территории образовательных учреждений. Такие разъяснения дал журналистам в пятницу, 27 октября, министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, в случае необходимости ученик будет всегда на связи с родителями, но злоупотреблений с какой бы то ни было стороны быть не должно.
"В образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя. А в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору", — пояснил министр.
Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесён законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками на уроках смартфонов и других средств связи. Согласно поправкам, школьники смогут пользоваться смартфонами и другими гаджетами на уроках только в учебных целях и в экстренных случаях. Кроме того, Госдума хочет запретить школьникам фото- и видеосъёмку на уроках, исключение могут сделать после разрешения директора и для образовательных целей. Речь не идёт о полном запрете гаджетов для учеников, а лишь об улучшении внимательности детей на занятиях.
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