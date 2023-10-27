Министр Кравцов: Использовать смартфон на уроке можно будет с разрешения учителя

Законопроект, предусматривающий ограничения на пользование смартфонами школьниками на уроках, не означает их полную отмену на территории образовательных учреждений. Такие разъяснения дал журналистам в пятницу, 27 октября, министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в случае необходимости ученик будет всегда на связи с родителями, но злоупотреблений с какой бы то ни было стороны быть не должно.

"В образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя. А в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору", — пояснил министр.