Регион

Уведомления отключены

27 октября, 15:26

Министр Кравцов: Использовать смартфон на уроке можно будет с разрешения учителя

Законопроект, предусматривающий ограничения на пользование смартфонами школьниками на уроках, не означает их полную отмену на территории образовательных учреждений. Такие разъяснения дал журналистам в пятницу, 27 октября, министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в случае необходимости ученик будет всегда на связи с родителями, но злоупотреблений с какой бы то ни было стороны быть не должно.

"В образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя. А в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору", пояснил министр.

Учёный предупредил, что смартфоны способны провоцировать у детей опухоль мозга

Учёный предупредил, что смартфоны способны провоцировать у детей опухоль мозга

Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесён законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками на уроках смартфонов и других средств связи. Согласно поправкам, школьники смогут пользоваться смартфонами и другими гаджетами на уроках только в учебных целях и в экстренных случаях. Кроме того, Госдума хочет запретить школьникам фото- и видеосъёмку на уроках, исключение могут сделать после разрешения директора и для образовательных целей. Речь не идёт о полном запрете гаджетов для учеников, а лишь об улучшении внимательности детей на занятиях.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Дети
  • сергейкравцов
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров