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27 октября, 13:50

Школьникам могут запретить использовать смартфоны в личных целях на уроках

В Госдуму внесли законопроект, регулирующий использование смартфонов на уроках

В Государственную думу на рассмотрение внесён законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками на уроках смартфонов и других средств связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Инициатива предусматривает изменения в законе "Об образовании в РФ". Согласно поправкам, школьники смогут пользоваться смартфонами и другими гаджетами на уроках только в учебных целях и в экстренных случаях. Автором законопроекта является группа депутатов во главе с председателем Комитета Государственной думы по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия").

Грозит статья: Учителей, забирающих телефоны у школьников, предупредили о наказании

Грозит статья: Учителей, забирающих телефоны у школьников, предупредили о наказании

Ранее Лайф писал, что врачи не рекомендовали школьникам проводить за гаджетами более двух часов в день. В противном случае есть риск посадить зрение.

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Никита Никонов
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