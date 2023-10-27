Школьникам могут запретить использовать смартфоны в личных целях на уроках

В Государственную думу на рассмотрение внесён законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками на уроках смартфонов и других средств связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Инициатива предусматривает изменения в законе "Об образовании в РФ". Согласно поправкам, школьники смогут пользоваться смартфонами и другими гаджетами на уроках только в учебных целях и в экстренных случаях. Автором законопроекта является группа депутатов во главе с председателем Комитета Государственной думы по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия").