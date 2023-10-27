Школьникам могут запретить использовать смартфоны в личных целях на уроках
В Госдуму внесли законопроект, регулирующий использование смартфонов на уроках
В Государственную думу на рассмотрение внесён законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками на уроках смартфонов и других средств связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.
Инициатива предусматривает изменения в законе "Об образовании в РФ". Согласно поправкам, школьники смогут пользоваться смартфонами и другими гаджетами на уроках только в учебных целях и в экстренных случаях. Автором законопроекта является группа депутатов во главе с председателем Комитета Государственной думы по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия").
Ранее Лайф писал, что врачи не рекомендовали школьникам проводить за гаджетами более двух часов в день. В противном случае есть риск посадить зрение.
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