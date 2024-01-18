В Казахстане сняли урок по макияжу, который "сотрёт" следы домашнего насилия, но не статистику побоев

В конце прошлого года в профиле магазина косметики из Казахстана появился ролик, в котором девушка делилась актуальными советами для дам. Она говорила, как ухаживать за кожей лица, какую косметику можно использовать, какую нет. Казалось бы, типичный контент для такого магазина… Но не всё так просто, ведь советы предназначались для женщин, кого дома избивали мужья.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moodmart.kz

На самом деле ролик — глубоко символичная социальная акция, с помощью видео решили привлечь внимание к серьёзной и болезненной теме — домашнему насилию. В центре кадра показана девушка с синяком под глазом. Она показывает, какие косметические средства и методы макияжа лучше всего подходят для маскировки следов травм, учитывая чувствительность уже повреждённой кожи.

Кадры из видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moodmart.kz

Такой подход сильно контрастирует с обычными уроками по макияжу, в которых акцент делается на красоте и уходе. Финал у видео лаконичный — кадр со статистикой бытового насилия в Казахстане. После такого ролика листать ленту уже не хочется, ведь начинаешь думать совсем не о развлечениях.

Кадр из видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moodmart.kz

"Да, понимаем, капля в море, но если женщина будет понимать и поддерживать другую женщину, думаем, что тогда будет сила. Ведь мы не только женский пол, мы — мамы, мы — сёстры, мы — дочери, жёны, няни, и мы умеем сочетать множество профессий в одном лице. Мы сильнее, мы мудрее, и никто не имеет права поднимать на нас руку, обижать, оскорблять нас", — описание видеоролика в соцсетях.