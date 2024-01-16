Знаменитые и неженатые экстрасенсы, кто мог бы оказаться в "Холостяке" вместо Гецати Новый сезон шоу, в котором люди тоже строят свою любовь, порадовал неожиданным героем. Медиума любит публика, да и Гецати не раз говорил, что одинок. Но только ли он один мог смотреться в "Холостяке"? Мы пофантазировали и нашли ещё несколько кандидатов. 16 января, 05:00 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Константин Гецати, © Shutterstock

В новом сезоне шоу "Холостяк" на ТНТ примет участие известный экстрасенс Константин Гецати. В одном из красивейших отелей Москвы уже прошли съёмки с победителем 18-й "Битвы экстрасенсов". И это первый сезон, где искать любовь будет не артист или певец, а медиум. Претендовать на сердце Гецати попытались тысячи девушек, но отбор прошли только 26 и лишь 16 отправятся вместе с холостяком в Марокко проходить испытания на глазах у всей страны.

Но кто его знает, чем обернётся шоу. Возможно, ни одна из отобранных красоток не покорит сердце сурового аланского мага — тогда шанс вернётся к остальным претенденткам. И для этого нужно быть во всеоружии и знать всё об этом таинственном женихе!

Кто такой Константин Гецати

Новый участник шоу "Холостяк" — медиум Константин Гецати. Фото © VK / gecatiofficial

Медиум, победитель 18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Называет себя потомком аланских магов. Родился 10 июля 1987 во Владикавказе. Вырос на Чукотке.

Константин (урождённый Теймураз) решил избрать путь потомственного медика. Родился в семье экономиста и хирурга и, окончив школу, пошёл учиться на врача. По профессии экстрасенс — уролог и андролог. Впрочем, именно выбор специальности и выявил впервые у Константина настоящее, по его словам, предназначение. На уроках патологоанатомии к нему стали являться духи людей, тела которых приходилось вскрывать. Они доверяли студенту все обстоятельства своей смерти. Оставлять медицинское поприще победитель "Битвы экстрасенсов" не планирует. Более того, Константин считает, что тем самым продолжает дело своих предков, которые были целителями и знахарями.

Почему Гецати вообще решился пойти в проект и стать новым холостяком? Исцеление любовью, скорее всего, понадобилось после того, как медиум расстался с финалисткой 18-го сезона телешоу, в котором участвовал. Фанаты приписывали ему отношения с Соней Егоровой. Они стали сильнее, когда девушка пришла с ним в качестве спутницы на съёмки уже 19-го сезона.

Соня Егорова и Константин Гецати. Фото © VK / gecati_egorova_18sezon

В результате пара всё-таки призналась, что был романтик. Правда, закончился он слегка скандально. Девушка обличила партнёра в постоянных изменах. А Гецати в ответ упрекнул её в чрезмерной подозрительности и нарушении личных границ. По его словам, она постоянно лазила в его телефоне и, если ничего не находила, впадала в ярость.

После этой истории поползли слухи о связи Константина с участницей 20-го сезона, Вилмой Генрих. Однако она их опровергла, сказав, что видит в Гецати только наставника.

"Холостяк. Битва сильнейших": кто из экстрасенсов мог занять место Гецати

Мы решили не оставлять в беде несостоявшихся невест и собрали информацию о таких ярких и незамужних участниках шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Встречайте остальных сексуальных красавчиков последнего сезона магического проекта.

Александр Шепс

Александр Шепс. Фото © VK / Александр Шепс

Медиум, победитель 14-го сезона "Битвы экстрасенсов".

Родился 26 ноября 1986 года в Самаре. Будущий провидец учился на актёра, но бросил вуз из-за съёмок на телевидении. Отец Александра работал на кладбище, а мама, по словам медиума, — сильнейший экстрасенс. Хотя силу ему самому, возможно, передала бабушка. Как гласит легенда, он предсказал уход старейшей родственницы и её наказ — принять кольцо. Этот символ он и забрал после похорон.

Личная жизнь Шепса полна ярких моментов. По слухам, он состоял в отношениях с Илоной Новосёловой, участницей шестого и седьмого сезонов "Битвы экстрасенсов". А также все помнят его трогательный роман с Мэрилин Керро﻿. 25-летняя эстонская ясновидящая даже призналась, что Александр стал её первым мужчиной. Пара не раз заявляла, что готова вступить в брак, но так и распалась без штампов в паспортах.

После Шепс устраивал необычное свидание на кладбище участнице комедийного проекта ТНТ Ариане Лолаевой. Признавался в романе с поклонницей, утверждая, что та видела в нём человека, а не медийный образ, и это ему пришлось по душе. В последнее время Александр старается сохранять свои сердечные дела в тайне от широкой публики. Но то, что он ещё не женат, известно всем.

Олег Шепс

Холостяк Олег Шепс тоже мог бы участвовать в шоу. Фото © T.me / olegshepsoriginal

Это младший брат известного медиума Александра Шепса. Олег принял участие в "Битве экстрасенсов" 21-го сезона. Он называет себя специалистом по борьбе с человеческими фобиями.

Про семью Шепс можно только добавить, что, кроме его и брата, у родителей ещё трое детей. Но остальные пока в сфере магии замечены не были. Впрочем, как поначалу и сам Олег. Он благополучно учился в МГИМО и помогал знаменитому брату в бизнесе (у Александра есть магазин эзотерики). Как гласят различные интервью, решение Олега принять участие в телешоу стало неожиданностью для близких. Более того, все пытались его отговорить от этого "опрометчивого" шага. И больше всех брат. Александр считал, что звезда в семье должна быть одна. Тем не менее результат превзошёл все ожидания: Олег показал себя сильным конкурентом брата и завоевал сердца тысяч поклонниц, став одним из победителей "Битвы сильнейших".

О романтичной стороне жизни Олег предпочитает не говорить, требуя уважения к личному пространству. Тем не менее в СМИ просочились слухи о его отношениях с коллегой по цеху Ириной Игнатенко. Этот миф активно поддерживали фанаты, однако сами звёзды связи не подтверждали.

В результате летом прошлого года младший Шепс признался, что расстался с девушкой ещё год назад и сейчас его сердце свободно.

Дмитрий Матвеев

Чернокнижник и финалист проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Дмитрий Матвеев. Фото © T.me / matveev366oi / Фотограф T.me / io_rosemary

Чернокнижник, победитель 20-го сезона проекта "Битва экстрасенсов".

Родился 15 июля 1997 года в Тольятти. О семье предпочитает молчать, известно, что у него есть брат Михаил. В юности увлекался боксом и ездил на соревнования, однако сошёл со спортивной стези из-за появления голосов в голове. Также у поклонников, пристально следящих за жизнью Димы, есть догадки о наличии у него медицинского образования. На это их наталкивают многочисленные подписки с соответствующей тематикой на странице кумира. Работал тату-мастером, увлекается музыкой и скульптурой. Магией стал заниматься после того, как в 19 лет нашёл архивы прадедушки.

У Дмитрия есть опыт брачной жизни. Он был три года женат на своей коллеге по шоу — китаянке Чжофань Ли, также известной как Астрид. Матвеев жил с супругой в Китае, но вернулся, резюмируя, что "не сошлись психотипами". До этого он предостерегал женщин от любви к себе из-за того, что, по его словам, с девушками случается что-нибудь по здоровью. Дима рассказывал о множестве разбитых им девичьих сердец.

Авторы Елизавета Терешкова