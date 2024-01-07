Ким Кардашьян поделилась фото в шапке-ушанке и шубе и нарвалась на приглашение в Россию

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фото с отдыха в горах. В том числе на них она позировала в шапке-ушанке и шубе. За несколько часов фото набрали свыше миллиона лайков и семь тысяч комментариев, в том числе от россиян. Последние полагают, что образ 43-летней звезды вдохновлён русско-славянской одеждой и аксессуарами.

Пользователи пригласили Ким в Москву, отметили, что она "копирует русских", и признали, что внешний вид артистки напоминает "русский стиль".

Часть поклонников сравнили внешний вид звезды армянского происхождения с нарядом дизайнера Бьянки Цензори, супруги Канье Уэста, которая ранее тоже появилась в шапке-ушанке, но более объёмной. В связи с этим Кардашьян обвинили в копировании Цензори. Кто-то, наоборот, посчитал, что Бьянка вдохновляется стилем Ким. А некоторые признали, что это "Кардашьян по-русски".