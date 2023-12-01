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Под влиянием Бони и Кардашьян: Пластический хирург раскрыл, какие операции будут в тренде в 2024 году

Хирург Магдалина: Среди знаменитостей снова возвращается в моду большая грудь

1 декабря, 10:54
<p>Виктория Боня и Ким Кардашьян. Обложка © Getty Images / Gareth Cattermole, © Getty Images / WireImage / JC Olivera</p>

Виктория Боня и Ким Кардашьян. Обложка © Getty Images / Gareth Cattermole, © Getty Images / WireImage / JC Olivera

Тренды в пластической хирургии стали меняться очень часто, и сложно отследить, кто же задал новый тренд, будь это семья Кардашьян, Виктория Боня или любой другой известный блогер. Очень большую роль стали играть социальные сети. О том, что будет модно и востребовано в этой сфере в 2024 году, Лайфу рассказал пластический хирург Иван Магдалина.

Итак, первый тренд — это увеличение груди анатомическими имплантами.

Моя личная статистика показывает, что в новом году будет ещё больший процент желающих на увеличение груди именно анатомическими имплантами, замену имплантов на больший объём, ведь мы уже можем наблюдать, как даже среди знаменитостей снова возвращается в моду большая грудь, и именно анатомические импланты идеально могут в этом помочь

Иван Магдалина

Пластический хирург

<p>Моя личная статистика показывает, что в новом году будет ещё больший процент желающих на увеличение груди именно анатомическими имплантами, замену имплантов на больший объём, ведь мы уже можем наблюдать, как даже среди знаменитостей снова возвращается в моду большая грудь, и именно анатомические импланты идеально могут в этом помочь</p>
<p>Моя личная статистика показывает, что в новом году будет ещё больший процент желающих на увеличение груди именно анатомическими имплантами, замену имплантов на больший объём, ведь мы уже можем наблюдать, как даже среди знаменитостей снова возвращается в моду большая грудь, и именно анатомические импланты идеально могут в этом помочь</p>
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Второй тренд — комплексные операции. Это для желающих получить всё и сразу: подтянуть грудь и вернуть ей былую форму, убрать животик после родов, сделать липофилинг в ягодицы, убрать с лица пару, а то и 10–15 лет, выполнив блефаропластику.

"Одновременно комплексные операции экономят самое дорогое, что у нас есть, — время, и только потом уже пациенты задумываются о периоде реабилитации, переплате в несколько раз за наркоз, палату и т.д. И, учитывая нарастающую занятость людей во времена кризиса и желание заработать больше денег, услуга комплексных операций уже стоит в wish-листах у пациентов на 2024 год", — отметил Магдалина.

Третий тренд — это замена имплантов. Казалось бы, что модного в замене имплантов, но мало кто вспомнит, что пик на увеличение груди в РФ был в 2000-х годах, и сейчас у многих пациенток как раз пришло время заменить старые импланты на новые, подчёркивает врач.

Психолог раскрыла, что стоит за кардинальной сменой имиджа Виктории Бони

Психолог раскрыла, что стоит за кардинальной сменой имиджа Виктории Бони

Напомним, ранее Виктория Боня сделала пластическую операцию в США ради "лисьих глазок", как у модели Беллы Хадид. Российская звезда делилась всеми этапами преображения в Сети, но многие подписчики захейтили её, и тогда она решила показать обновлённое лицо за деньги, в платном телеграм-канале. Но подписчики, отдавшие по 1300 рублей, так и не увидели преображения. При этом в ноябре блогерша явила миру новую себя без очков и фильтров, а также совершенно бесплатно.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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