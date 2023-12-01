Под влиянием Бони и Кардашьян: Пластический хирург раскрыл, какие операции будут в тренде в 2024 году
Хирург Магдалина: Среди знаменитостей снова возвращается в моду большая грудь
Виктория Боня и Ким Кардашьян. Обложка © Getty Images / Gareth Cattermole, © Getty Images / WireImage / JC Olivera
Тренды в пластической хирургии стали меняться очень часто, и сложно отследить, кто же задал новый тренд, будь это семья Кардашьян, Виктория Боня или любой другой известный блогер. Очень большую роль стали играть социальные сети. О том, что будет модно и востребовано в этой сфере в 2024 году, Лайфу рассказал пластический хирург Иван Магдалина.
Итак, первый тренд — это увеличение груди анатомическими имплантами.
Моя личная статистика показывает, что в новом году будет ещё больший процент желающих на увеличение груди именно анатомическими имплантами, замену имплантов на больший объём, ведь мы уже можем наблюдать, как даже среди знаменитостей снова возвращается в моду большая грудь, и именно анатомические импланты идеально могут в этом помочь
Второй тренд — комплексные операции. Это для желающих получить всё и сразу: подтянуть грудь и вернуть ей былую форму, убрать животик после родов, сделать липофилинг в ягодицы, убрать с лица пару, а то и 10–15 лет, выполнив блефаропластику.
"Одновременно комплексные операции экономят самое дорогое, что у нас есть, — время, и только потом уже пациенты задумываются о периоде реабилитации, переплате в несколько раз за наркоз, палату и т.д. И, учитывая нарастающую занятость людей во времена кризиса и желание заработать больше денег, услуга комплексных операций уже стоит в wish-листах у пациентов на 2024 год", — отметил Магдалина.
Третий тренд — это замена имплантов. Казалось бы, что модного в замене имплантов, но мало кто вспомнит, что пик на увеличение груди в РФ был в 2000-х годах, и сейчас у многих пациенток как раз пришло время заменить старые импланты на новые, подчёркивает врач.
Напомним, ранее Виктория Боня сделала пластическую операцию в США ради "лисьих глазок", как у модели Беллы Хадид. Российская звезда делилась всеми этапами преображения в Сети, но многие подписчики захейтили её, и тогда она решила показать обновлённое лицо за деньги, в платном телеграм-канале. Но подписчики, отдавшие по 1300 рублей, так и не увидели преображения. При этом в ноябре блогерша явила миру новую себя без очков и фильтров, а также совершенно бесплатно.