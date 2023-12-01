Под влиянием Бони и Кардашьян: Пластический хирург раскрыл, какие операции будут в тренде в 2024 году Хирург Магдалина: Среди знаменитостей снова возвращается в моду большая грудь 1 декабря, 10:54 Виктория Боня и Ким Кардашьян. Обложка © Getty Images / Gareth Cattermole, © Getty Images / WireImage / JC Olivera

Тренды в пластической хирургии стали меняться очень часто, и сложно отследить, кто же задал новый тренд, будь это семья Кардашьян, Виктория Боня или любой другой известный блогер. Очень большую роль стали играть социальные сети. О том, что будет модно и востребовано в этой сфере в 2024 году, Лайфу рассказал пластический хирург Иван Магдалина.

Итак, первый тренд — это увеличение груди анатомическими имплантами.

Моя личная статистика показывает, что в новом году будет ещё больший процент желающих на увеличение груди именно анатомическими имплантами, замену имплантов на больший объём, ведь мы уже можем наблюдать, как даже среди знаменитостей снова возвращается в моду большая грудь, и именно анатомические импланты идеально могут в этом помочь Иван Магдалина Пластический хирург

Второй тренд — комплексные операции. Это для желающих получить всё и сразу: подтянуть грудь и вернуть ей былую форму, убрать животик после родов, сделать липофилинг в ягодицы, убрать с лица пару, а то и 10–15 лет, выполнив блефаропластику.

"Одновременно комплексные операции экономят самое дорогое, что у нас есть, — время, и только потом уже пациенты задумываются о периоде реабилитации, переплате в несколько раз за наркоз, палату и т.д. И, учитывая нарастающую занятость людей во времена кризиса и желание заработать больше денег, услуга комплексных операций уже стоит в wish-листах у пациентов на 2024 год", — отметил Магдалина.

Третий тренд — это замена имплантов. Казалось бы, что модного в замене имплантов, но мало кто вспомнит, что пик на увеличение груди в РФ был в 2000-х годах, и сейчас у многих пациенток как раз пришло время заменить старые импланты на новые, подчёркивает врач.

Авторы Андрей Горяничев