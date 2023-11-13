"Веки натянули!": Боня впервые явила лицо без очков и фильтров после операции "лисьи глазки"

Телеведущая, блогер и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня полностью восстановилась после всех хирургических вмешательств и явила миру своё новое лицо. Телеведущая вышла в свет на премии журнала The Voice. Super.ru опубликовал видео с дивой, которая почти три месяца скрывала глаза.

Виктория Боня вышла в свет с новым лицом. Видео © t.me / Super.ru

Блогерша подошла к журналистам в солнечных очках и эффектно их сняла. Девушка призналась, что очень волнуется до сих пор. Она говорит, что всё ещё не чувствует верхнюю губу. По сведениям СМИ, молодой человек Виктории не оценил изменений звезды. К слову, многие поклонники бизнесвумен с ним согласны.

"Разница не большая, но есть, просто за такие миллионы, думаешь, должно быть вау, а там не сильно различие, что поменялось, — высказалась пользователь Марина.

"Глаза, по-моему, такие же остались… Не вижу разницы. Нос другой будто, и губа верхняя пока ещё плохо двигается", — заметила под видео Ольга.

Но для некоторых изменения Бони показались слишком кардинальными. Многие поклонники не оценили выход модели на красную ковровую.