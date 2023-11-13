"Веки натянули!": Боня впервые явила лицо без очков и фильтров после операции "лисьи глазки"
Виктория Боня впервые показала лицо спустя 2,5 месяца после операции
Виктория Боня. Обложка © Getty Images / Vittorio Zunino Celotto
Телеведущая, блогер и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня полностью восстановилась после всех хирургических вмешательств и явила миру своё новое лицо. Телеведущая вышла в свет на премии журнала The Voice. Super.ru опубликовал видео с дивой, которая почти три месяца скрывала глаза.
Виктория Боня вышла в свет с новым лицом. Видео © t.me / Super.ru
Блогерша подошла к журналистам в солнечных очках и эффектно их сняла. Девушка призналась, что очень волнуется до сих пор. Она говорит, что всё ещё не чувствует верхнюю губу. По сведениям СМИ, молодой человек Виктории не оценил изменений звезды. К слову, многие поклонники бизнесвумен с ним согласны.
"Разница не большая, но есть, просто за такие миллионы, думаешь, должно быть вау, а там не сильно различие, что поменялось, — высказалась пользователь Марина.
"Глаза, по-моему, такие же остались… Не вижу разницы. Нос другой будто, и губа верхняя пока ещё плохо двигается", — заметила под видео Ольга.
Но для некоторых изменения Бони показались слишком кардинальными. Многие поклонники не оценили выход модели на красную ковровую.
"Боже, она была милой, теперь ужасно выглядит... Как искусственная", — заметила Lesyan. Другая пишет: "Губы — сосиски, веки натянули странно. Да, нет мешков под глазами, но и глаза в два раза меньше теперь. И лицо по циркулю".
Напомним, Виктория Боня сделала пластическую операцию на лице в США, но решила поделиться результатом только с платными подписчиками. И обманула их. А когда фанаты обвинили её в мошенничестве, Боня показала часть лица в сторис, скрыв глаза тёмными очками. Оказалось, у неё будут "лисьи глазки", как у модели Беллы Хадид.