Полиция не стала возбуждать дело о мошенничестве в отношении Виктории Бони

МВД России не стало возбуждать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогерши и бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Виктории Бони. Ведомство завершило проверку, так и не найдя оснований для её привлечения к лишению свободы, сообщает SHOT.

Как уже рассказывал Лайф, в полицию на Боню заявили её подписчики, возмущённые тем, что любимая кумирша их попросту надурила: она обещала выложить в платный телеграм-канал своё преображение после пластической операции — люди заплатили деньги и вступили, а фото результатов так и не получили. Вместо этого блогерша публиковала свои рассуждения на тему недержания, сужения влагалища и увеличения пениса.