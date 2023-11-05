Полиция не стала возбуждать дело о мошенничестве в отношении Виктории Бони
МВД России не стало возбуждать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогерши и бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Виктории Бони. Ведомство завершило проверку, так и не найдя оснований для её привлечения к лишению свободы, сообщает SHOT.
Как уже рассказывал Лайф, в полицию на Боню заявили её подписчики, возмущённые тем, что любимая кумирша их попросту надурила: она обещала выложить в платный телеграм-канал своё преображение после пластической операции — люди заплатили деньги и вступили, а фото результатов так и не получили. Вместо этого блогерша публиковала свои рассуждения на тему недержания, сужения влагалища и увеличения пениса.
Вскоре подписчики начали выражать недовольство непонятным контентом, в ответ на что звезда заявила, что не покажет лицо, пока в закрытый канал не вступит 30 тысяч человек. Доступ за 1300 рублей в итоге получили 400 человек, но спустя месяц с них снова списали плату. Тогда Боня заработала около миллиона рублей, однако многие потребовали вернуть им деньги.
При этом часть лица Боня показывала в сториз, скрыв глаза тёмными очками. Оказалось, у неё будут "лисьи глазки", как у модели Беллы Хадид. А на днях, 31 октября, звезда похвасталась подписчикам своим хэллоуинским образом и засветила глаза без очков.
ТАСС / EPA / Mohammed Badra