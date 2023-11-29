Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 23:05

Психолог раскрыла, что стоит за кардинальной сменой имиджа Виктории Бони

Психолог Корендясева: Боня сменила имидж из-за внутреннего бунта

<p>Телеведущая, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня после смены имиджа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya</p>

Телеведущая, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня после смены имиджа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Телеведущая, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня накануне 44-летия решилась на смену имиджа не просто так, а из-за внутреннего бунта. Такое мнение порталу "Страсти" высказала психолог Екатерина Корендясева. По её словам, такое поведение продиктовано новым этапом в жизни звезды.

По словам специалиста, человек за жизнь проживает ряд важных этапов, влияющих на формирование личности: три года (ребёнок учится управлять своим выбором), 12–14 лет (формирование значимости в социуме), 40 лет — внутренний протест, если за все эти годы так и не произошла сепарация.

В случае с Боней бунт проявился как смена имиджа. Кроме того, обратила внимание специалист, Боня призналась в блоге, что нарастила волосы ради подписчиков, то есть ей хотелось угодить публике. Однако это объясняется и тем, что знаменитости — нередко люди с яркой нарциссической частью, которые воспринимают мир не так, как окружающие.

"Виктория Боня, как и другие знаменитости, принимает решения о пластических операциях в соответствии с личными предпочтениями и мотивами. Звёзды могут испытывать комплексы, как и другие люди. Им может быть трудно поддерживать внешнюю привлекательность или сохранять определённый образ, чтобы соответствовать ожиданиям публики. В этом контексте пластические операции являются способом решения проблем", — рассказала Корендясева.
Боня впервые вышла в свет с новым молодым возлюбленным

Боня впервые вышла в свет с новым молодым возлюбленным

Ранее Лайф писал, что Боня полностью восстановилась после всех хирургических вмешательств и явила миру своё новое лицо. Телеведущая вышла в свет на премии журнала The Voice.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Виктория Боня
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров