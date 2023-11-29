Психолог раскрыла, что стоит за кардинальной сменой имиджа Виктории Бони

Телеведущая, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня накануне 44-летия решилась на смену имиджа не просто так, а из-за внутреннего бунта. Такое мнение порталу "Страсти" высказала психолог Екатерина Корендясева. По её словам, такое поведение продиктовано новым этапом в жизни звезды.

По словам специалиста, человек за жизнь проживает ряд важных этапов, влияющих на формирование личности: три года (ребёнок учится управлять своим выбором), 12–14 лет (формирование значимости в социуме), 40 лет — внутренний протест, если за все эти годы так и не произошла сепарация.

В случае с Боней бунт проявился как смена имиджа. Кроме того, обратила внимание специалист, Боня призналась в блоге, что нарастила волосы ради подписчиков, то есть ей хотелось угодить публике. Однако это объясняется и тем, что знаменитости — нередко люди с яркой нарциссической частью, которые воспринимают мир не так, как окружающие.

"Виктория Боня, как и другие знаменитости, принимает решения о пластических операциях в соответствии с личными предпочтениями и мотивами. Звёзды могут испытывать комплексы, как и другие люди. Им может быть трудно поддерживать внешнюю привлекательность или сохранять определённый образ, чтобы соответствовать ожиданиям публики. В этом контексте пластические операции являются способом решения проблем", — рассказала Корендясева.