Боня впервые вышла в свет с новым молодым возлюбленным
Виктория Боня впервые вышла в свет с новым возлюбленным Русланом Гасановым
Телеведущая, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня впервые вышла в свет с новым возлюбленным, личность которого скрывала. Как пишет Super, это Руслан Гасанов, он младше Бони на 13 лет.
Виктория Боня и её молодой человек Руслан Гасанов на светском мероприятии. Видео © Super.ru
Пара позировала перед фотографами на красной дорожке в тёмных очках. По-видимому, Виктория таким образом прикрывала обновлённое после пластической операции лицо, а её новый бойфренд решил дополнить образ.
Гасанов родом из Якутии, долго жил в Новосибирске, учился в местном Университете экономики и управления. Теперь летает по миру и много времени проводит в Дубае. Несмотря на то что это его первый выход в свет, мужчина держался уверенно перед вспышками фотокамер.
Напомним, ранее Боня заявила, что её новый бойфренд развёлся ради неё, однако у жены Руслана другая версия. По её словам, брак всё ещё не расторгнут, а отношения с блогершей у мужа-бизнесмена начались, когда никто не собирался разводиться.
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