Боня впервые вышла в свет с новым молодым возлюбленным

Телеведущая, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня впервые вышла в свет с новым возлюбленным, личность которого скрывала. Как пишет Super, это Руслан Гасанов, он младше Бони на 13 лет.

Виктория Боня и её молодой человек Руслан Гасанов на светском мероприятии. Видео © Super.ru

Пара позировала перед фотографами на красной дорожке в тёмных очках. По-видимому, Виктория таким образом прикрывала обновлённое после пластической операции лицо, а её новый бойфренд решил дополнить образ.

Гасанов родом из Якутии, долго жил в Новосибирске, учился в местном Университете экономики и управления. Теперь летает по миру и много времени проводит в Дубае. Несмотря на то что это его первый выход в свет, мужчина держался уверенно перед вспышками фотокамер.