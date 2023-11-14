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14 ноября, 20:41

Боня впервые вышла в свет с новым молодым возлюбленным

Виктория Боня впервые вышла в свет с новым возлюбленным Русланом Гасановым

Телеведущая, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня впервые вышла в свет с новым возлюбленным, личность которого скрывала. Как пишет Super, это Руслан Гасанов, он младше Бони на 13 лет.

Виктория Боня и её молодой человек Руслан Гасанов на светском мероприятии. Видео © Super.ru

Пара позировала перед фотографами на красной дорожке в тёмных очках. По-видимому, Виктория таким образом прикрывала обновлённое после пластической операции лицо, а её новый бойфренд решил дополнить образ.

Гасанов родом из Якутии, долго жил в Новосибирске, учился в местном Университете экономики и управления. Теперь летает по миру и много времени проводит в Дубае. Несмотря на то что это его первый выход в свет, мужчина держался уверенно перед вспышками фотокамер.

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Напомним, ранее Боня заявила, что её новый бойфренд развёлся ради неё, однако у жены Руслана другая версия. По её словам, брак всё ещё не расторгнут, а отношения с блогершей у мужа-бизнесмена начались, когда никто не собирался разводиться.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Анатолий Симоненко
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