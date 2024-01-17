Кто они, самые богатые звёзды российского шоубиза: 7 знаменитостей-миллионеров

Пока одни записывают в блокнотик каждую трату, с трудом сводя концы с концами, есть и те, кто живёт на широкую ногу. Вряд ли этим российским знаменитостям сейчас по силам экономия. Да и зачем? Ведь они считаются сливками общества и зарабатывают миллионы на раз-два.

Азамат Мусагалиев

Азамат Мусагалиев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azabraza1984

Комик стал известен жителям РФ благодаря шоу "Однажды в России". Но после прихода популярности Мусагалиев не остановился на достигнутом и начал появляться буквально везде. Он ведёт YouTube-канал с двумя миллионами подписчиков, а также ряд проектов в Сети и на телевидении. Например, шоу "Кстати", "Я тебе не верю" и другие.

По информации СМИ, за один рекламный контракт комик берёт от пяти до семи миллионов рублей. В собственности у Мусагалиева, предположительно, есть квартира в Москве. Также он владеет двумя премиум-автомобилями Mercedes: E-Class и GLA.

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

До скандальной вечеринки интернет-дива и ведущая Анастасия Ивлеева тоже купалась в деньгах. Она на протяжении нескольких лет является одним из богатейших блогеров в России. Чтобы заполучить Настю в качестве рекламного лица, нужно быть готовыми заплатить от 15 миллионов рублей.

По информации СМИ, у блогерши есть огромный особняк в Истринском районе Московской области. Его размер действительно внушительный — 364 квадрата. Раньше Ивлеева владела этим домом вместе с бывшим мужем, музыкантом Элджеем, но затем они развелись, а имущество досталось бывшей жене. Предположительная цена имения — 150 миллионов.

В декабре 2021 года Настя хвасталась купленной квартирой в столице, цена которой оценивается в несколько десятков миллионов. Осенью 2023-го у Ивлеевой также, предположительно, появилось жилое имущество в Петербурге.

Славится блогерша и внушительной коллекцией автомобилей. Предположительно, она владеет Lamborghini Aventador, Lamborghini Urus и Ferrari 458 Italia. Автопарк суммарно стоит несколько десятков миллионов рублей.

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ценник музыканта за одно выступление, как поговаривают знающие люди, выше, чем у других артистов. За концерт или корпоратив Лепс берёт от семи до восьми миллионов. Журналисты подсчитали, что средний уровень заработка певца в месяц может составлять около 50 миллионов рублей!

По информации СМИ, у Григория Лепса есть роскошные апартаменты в Москве в элитном районе. Также артист владеет гигантским домом на Новорижском шоссе, площадь которого составляет 1800 квадратов.

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Легендарный певец на протяжении десятков лет зарабатывает огромные суммы. До того как Бедросович "зашёл не в ту дверь", стоимость корпоратива у Киркорова составляла от десяти миллионов рублей. По подсчётам журналистов издания Forbes, состояние певца в 2024 году может составить 300 миллионов рублей.

Если начать подсчитывать имущество Киркорова в России, то можно утомиться. Жилплощади у короля эстрады очень много. В Москве и её окрестностях у Филиппа Бедросовича, предположительно, есть дом и несколько квартир. Но также ходят слухи, что "примадон" давно обзавёлся уютными апартаментами в Болгарии и США (в Майами).

Сергей Бурунов

Актёр Сергей Бурунов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Актёр, который чаще других встречается в российских комедиях, тоже зарабатывает довольно много денег. За сутки работы, как рассказывали знающие люди, он берёт от 1,2 до 2 миллионов рублей.

При этом Бурунов предпочитает не хвастаться в Сети своим богатством. Но периодически он всё же выкладывает фотографии из квартиры в Москве. Скорее всего, она принадлежит ему и по документам. Также в Сети появлялась информация о том, что у Бурунова есть два автомобиля марки BMW: 320 и 530D. Стоимость каждого — от четырёх миллионов рублей.

Олег Меньшиков

Художественный руководитель Театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков и его супруга Анастасия Чернова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Поскольку артист очень популярен и любим россиянами, он просит за работу в кадре большую сумму. Смена продолжительностью 12 часов у него стоит от 100 тысяч долларов.

Меньшикову принадлежит элитная квартира на Фрунзенской набережной. У неё огромная площадь — 171 квадрат. По мнению некоторых экспертов, стоимость имущества в этом районе — около трёх миллионов долларов. О том, какой автомобиль сейчас использует Меньшиков, достоверно неизвестно. Но в начале 2000-х годов он передвигался на Mercedes-Benz двух видов: 55 AMG и GL. Не исключено, что сейчас актёр предпочитает аналогичные машины премиум-класса.

Баста

Концерт Басты. Фото © ТАСС / ФК "Зенит" / Алёна Яшина

Артист является одним из самых популярных в России рэперов. На его концерты приходят тысячи человек. Также он ведёт на YouTube-канале шоу "Вопрос ребром", продаёт рекламу в соцсетях и имеет несколько ресторанов в Москве и Петербурге. По информации Forbes, в 2022 году Баста зарабатывал около 60 миллионов рублей в месяц. Не исключено, что сейчас эта цифра выше.