Красим стены и меняем мебель: Главные тренды в дизайне интерьеров 2024 года

В постоянно развивающемся мире дизайна интерьеров 2024-й обещает стать годом эксцентричности, инноваций и ностальгии. Экстравагантность форм, ламповая атмосфера и гармоничное сочетание японской эстетики и скандинавских материалов — всё это будет двигать индустрию декора вперёд.

1. Объёмные текстуры

Какие интерьерные тенденции будут актуальны в 2024 году. Фото © Shutterstock

Если 2023 год был под властью чистых линий и минимализма в интерьере, то 2024-й — год бунта текстур и воцарения тактильных ощущений при обустройстве дома. Текстурированные обои, фактурная мебель, 3D-плитка, ковры с объёмным рисунком — то, что нужно вашей квартире в году Дракона.

2. Тихая роскошь

Представьте себе: пространство, которое пестрит элегантностью и окутывает вас тёплым бархатистым коконом. В 2024 году главный тренд дизайна интерьера — тихая роскошь, где особое место занимают благородные материалы типа бархата, шёлка и бамбука. Забудьте о кричащем и показном! Пришло время сдержанности и удобства с глубокими мягкими диванами, в которых хочется утонуть, и шторами в шоколадных или молочных оттенках. Вот идеальный вариант для создания уютной, безмятежной атмосферы без излишней вычурности.

3. Тренды дизайна 2024: ретро

Самые модные тренды в дизайне интерьера 2024. Фото © Shutterstock

Настало время смахнуть пыль со старых виниловых пластинок, торшеров и достать диско-шары с неоновыми лентами. В 2024 году стремительно растёт интерес к таким стилям, как "ретро", "бохо", и различным деталям эпохи зажигательных 80-х. Люди жутко устали от минимализма, лофта и всё чаще хотят ламповой и душевной обстановки в своём жилище.

4. Яркие акценты

Прочь, скучный и приторный беж! В этом году нужно вдохнуть жизнь в ваше пространство и разбавить затяжное царствование монохрома яркими акцентами. Будь то мандариновый оттенок одной стены или ярко-фиолетовые декоративные подушки к серому дивану. Смело выбирайте жёлтые коврики в гостиную или картины в стиле "поп-арт" — ваш дом скажет спасибо.

5. Японский стиль "Джапанди" в трендах 2024 года

Как обустроить квартиру по всем канонам модных интерьерных трендов 2024 года. Фото © Shutterstock

Это дитя японского минимализма и скандинавского уюта с природными фактурами. Чистые линии, приглушённые тона и нотки дзена создают пространство, которое кажется одновременно комфортным, простым, но наполненным, как уютная бабушкина веранда. Всё дело в том, чтобы найти баланс лёгкости и дорогих материалов, не жертвуя теплом.

6. Экологичный дизайн