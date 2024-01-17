Меняем хлам на наличку: 5 предметов, которые стоит продать прямо сейчас

Есть много мест, где вещи не только примут, но и заплатят за них. Тем самым вы убьёте одним выстрелом двух зайцев: освободите захламлённые квадраты квартиры и получите материальные средства, которые можно потратить на что-нибудь полезное. Причём рационально утилизировать возможно не только одежду, но и автомобильные шины, бытовую технику, электронику и даже бутылки. Рассказываем подробнее.

Куда сдать старые покрышки за деньги

Куда продать старые шины и сколько на этом получите. Фото © Shutterstock

Самый простой способ — создать карточку на одной из досок объявлений. В каждом городе России есть люди, которые ищут покрышки там, чтобы сэкономить на покупке новых. Причём публикация объявления на одной из досок — гарантированный способ продать резину. Если уж обычный покупатель не найдётся, то вам обязательно напишет "перекуп", он же заберёт ненужный комплект. Просто чуть дешевле.

Сумма, которую можно выручить на продаже б/у покрышек за одну штуку, зависит от их радиуса: за R13 заплатят 1000 рублей, за R15 — 1500 рублей, R17 берут по 2000 рублей за штуку, а R22 стоит целых 5000 рублей!

Если не хочется тратить время на поиск покупателя, можно обратиться в автосервис, в котором обслуживается машина. При смене старой резины на новую прежние покрышки заберут и отдадут на утилизацию. Но не стоит рассчитывать на то, что за это на СТО заплатят много денег. Компенсация, скорее всего, составит всего несколько сотен рублей (максимум — пару тысяч). Но зато сверху могут дать скидку на заказ последующих услуг.

Также в крупных городах России есть пункты приёма шин, занимающиеся их утилизацией. Но денег за резину они не дают, забирают бесплатно. Поэтому вариант с продажей резины на досках объявлений — самый выгодный.

Куда сдать старую одежду

Продажа одежды и обуви — сколько стоит и куда нести. Фото © Shutterstock

Помимо продажи старых вещей на досках объявлений, есть и другие способы их утилизировать. Во многих крупных городах есть благотворительные организации, принимающие одежду и отправляющие её нуждающимся. Можно также отнести вещи, например, в пункты приёма старой одежды. Они представляют собой контейнер, в который можно положить предметы, даже не контактируя с сотрудниками определённой организации. Но есть нюанс: если сдадите одежду так, то денег не получите.

Если хотите заработать на утилизации вещей лишнюю копеечку, отправляйтесь в один из сетевых магазинов одежды в торговом центре. Взамен на сданную вещь вам предоставят скидку на новую либо выдадут денежную компенсацию в несколько сотен рублей (или в пару тысяч) — всё зависит от правил магазина.

Ещё одно место, где старые вещи можно обменять на деньги, — секонд-хенд. Но рассчитывать на тысячи рублей не стоит. Компенсация в лучшем случае составит полторы тысячи. Продажа одежды на досках объявлений, как и в случае с покрышками, самый выгодный вариант утилизации.

Куда сдать бытовую технику и электронику

Избавляемся от хлама и зарабатываем: 5 лайфхаков, куда отдать старьё. Фото © Shutterstock

Мало кто догадывается, но бытовую технику тоже можно выгодно продать. Причём не важно, работает она или сломалась. Скупщики устройств готовы забрать товар в любом состоянии. Но чем оно хуже, тем меньше денег получится выручить с продажи.

Телефон скупщиков можно найти как в подъезде (в некоторых местах объявления клеят прямо на стены), так и в Сети. Есть компании, которые готовы предложить хорошую сумму даже за поломанную технику и самостоятельно организовать её вывоз. Рассчитывать стоит на компенсацию в размере от 4000 рублей. Конечная цена зависит от типа прибора и компании, которая его изготовила.

Есть и другие места, где продать бытовую технику и электронику можно быстро и выгодно, — ломбарды. Однако там вещь примут дёшево, по "низу рынка" и потребуют документы как доказательство, что она не украденная. Но зато сделка пройдёт в течение нескольких минут.

Также избавиться от предмета можно в одной из организаций, специализирующихся на утилизации отходов. Но в таком случае денег, скорее всего, не заплатят.

Как избавиться и продать макулатуру

Польза экологии и копеечка в кармане: как правильно выбрасывать хлам. Фото © Shutterstock

Если ваша семья расходует много бумаги, то на этом тоже можно зарабатывать деньги. Пусть и небольшие, но всё же. Чтобы продать макулатуру, нужно обратиться в один из пунктов приёма бумаги. В среднем за один килограмм вторсырья заплатят от 3 до 18 рублей. Цена зависит от качества бумаги. Чем она лучше, тем выше стоимость.

Куда сдавать бутылки

Сколько стоит сдать бутылки и куда нести? Фото © Shutterstock

На продаже стеклянной тары много денег не заработаешь, и в большинстве случаев её проще выбросить. Но если вы заботитесь об окружающей среде, то лучше отдать предметы в специальное место для последующей правильной утилизации.

В каждом городе России есть пункты приёма стеклотары, которые готовы принять любой объём стеклянных бутылок. Но рассчитывать на высокую прибыль не стоит. Одну бутылку оценят в пределах от 50 копеек до 3 рублей.

Таким образом, хорошо заработать можно только на продаже шин, одежды и бытовой техники. Утилизация остальных изделий много денег не принесёт. Но зато с помощью неё вы обезопасите природу от загрязнения.