Меняем хлам на наличку: 5 предметов, которые стоит продать прямо сейчас
Многие россияне избавляются от хлама в квартире нерационально — просто выбрасывают его в мусорный бак. Но зачем делать это бесплатно, если можно не только выкинуть ненужное, но ещё и заработать на этом? Рассказываем, как избавиться от хлама с выгодой.
Есть много мест, где вещи не только примут, но и заплатят за них. Тем самым вы убьёте одним выстрелом двух зайцев: освободите захламлённые квадраты квартиры и получите материальные средства, которые можно потратить на что-нибудь полезное. Причём рационально утилизировать возможно не только одежду, но и автомобильные шины, бытовую технику, электронику и даже бутылки. Рассказываем подробнее.
Куда сдать старые покрышки за деньги
Куда продать старые шины и сколько на этом получите. Фото © Shutterstock
Самый простой способ — создать карточку на одной из досок объявлений. В каждом городе России есть люди, которые ищут покрышки там, чтобы сэкономить на покупке новых. Причём публикация объявления на одной из досок — гарантированный способ продать резину. Если уж обычный покупатель не найдётся, то вам обязательно напишет "перекуп", он же заберёт ненужный комплект. Просто чуть дешевле.
Сумма, которую можно выручить на продаже б/у покрышек за одну штуку, зависит от их радиуса: за R13 заплатят 1000 рублей, за R15 — 1500 рублей, R17 берут по 2000 рублей за штуку, а R22 стоит целых 5000 рублей!
Если не хочется тратить время на поиск покупателя, можно обратиться в автосервис, в котором обслуживается машина. При смене старой резины на новую прежние покрышки заберут и отдадут на утилизацию. Но не стоит рассчитывать на то, что за это на СТО заплатят много денег. Компенсация, скорее всего, составит всего несколько сотен рублей (максимум — пару тысяч). Но зато сверху могут дать скидку на заказ последующих услуг.
Также в крупных городах России есть пункты приёма шин, занимающиеся их утилизацией. Но денег за резину они не дают, забирают бесплатно. Поэтому вариант с продажей резины на досках объявлений — самый выгодный.
Куда сдать старую одежду
Продажа одежды и обуви — сколько стоит и куда нести. Фото © Shutterstock
Помимо продажи старых вещей на досках объявлений, есть и другие способы их утилизировать. Во многих крупных городах есть благотворительные организации, принимающие одежду и отправляющие её нуждающимся. Можно также отнести вещи, например, в пункты приёма старой одежды. Они представляют собой контейнер, в который можно положить предметы, даже не контактируя с сотрудниками определённой организации. Но есть нюанс: если сдадите одежду так, то денег не получите.
Если хотите заработать на утилизации вещей лишнюю копеечку, отправляйтесь в один из сетевых магазинов одежды в торговом центре. Взамен на сданную вещь вам предоставят скидку на новую либо выдадут денежную компенсацию в несколько сотен рублей (или в пару тысяч) — всё зависит от правил магазина.
Ещё одно место, где старые вещи можно обменять на деньги, — секонд-хенд. Но рассчитывать на тысячи рублей не стоит. Компенсация в лучшем случае составит полторы тысячи. Продажа одежды на досках объявлений, как и в случае с покрышками, самый выгодный вариант утилизации.
Куда сдать бытовую технику и электронику
Избавляемся от хлама и зарабатываем: 5 лайфхаков, куда отдать старьё. Фото © Shutterstock
Мало кто догадывается, но бытовую технику тоже можно выгодно продать. Причём не важно, работает она или сломалась. Скупщики устройств готовы забрать товар в любом состоянии. Но чем оно хуже, тем меньше денег получится выручить с продажи.
Телефон скупщиков можно найти как в подъезде (в некоторых местах объявления клеят прямо на стены), так и в Сети. Есть компании, которые готовы предложить хорошую сумму даже за поломанную технику и самостоятельно организовать её вывоз. Рассчитывать стоит на компенсацию в размере от 4000 рублей. Конечная цена зависит от типа прибора и компании, которая его изготовила.
Есть и другие места, где продать бытовую технику и электронику можно быстро и выгодно, — ломбарды. Однако там вещь примут дёшево, по "низу рынка" и потребуют документы как доказательство, что она не украденная. Но зато сделка пройдёт в течение нескольких минут.
Также избавиться от предмета можно в одной из организаций, специализирующихся на утилизации отходов. Но в таком случае денег, скорее всего, не заплатят.
Как избавиться и продать макулатуру
Польза экологии и копеечка в кармане: как правильно выбрасывать хлам. Фото © Shutterstock
Если ваша семья расходует много бумаги, то на этом тоже можно зарабатывать деньги. Пусть и небольшие, но всё же. Чтобы продать макулатуру, нужно обратиться в один из пунктов приёма бумаги. В среднем за один килограмм вторсырья заплатят от 3 до 18 рублей. Цена зависит от качества бумаги. Чем она лучше, тем выше стоимость.
Куда сдавать бутылки
Сколько стоит сдать бутылки и куда нести? Фото © Shutterstock
На продаже стеклянной тары много денег не заработаешь, и в большинстве случаев её проще выбросить. Но если вы заботитесь об окружающей среде, то лучше отдать предметы в специальное место для последующей правильной утилизации.
В каждом городе России есть пункты приёма стеклотары, которые готовы принять любой объём стеклянных бутылок. Но рассчитывать на высокую прибыль не стоит. Одну бутылку оценят в пределах от 50 копеек до 3 рублей.
Таким образом, хорошо заработать можно только на продаже шин, одежды и бытовой техники. Утилизация остальных изделий много денег не принесёт. Но зато с помощью неё вы обезопасите природу от загрязнения.
Вот только не от всех давно позабытых предметов стоит сразу избавляться. Сначала проверьте, нет ли среди вашего хлама, например, вещей времён СССР, которые можно дорого продать коллекционерам.
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