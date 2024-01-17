Уже полвека, но только по паспорту: 6 секретов вечно молодого Фомина, который в 50 выглядит на 35

Только представители старшего поколения могут посмотреть на относительно молодого на вид, подтянутого и вечно довольного Фомина и сказать, что тому явно уже стукнуло 50 лет. А всё потому, что они помнят, как начинался творческий путь артиста в группе Hi-Fi. А её основали, на секундочку, в 1998 году! А вот если этого любящего фотографироваться с голым торсом мужчину показать подросткам, те ответят, что ему 35.

Певец Митя Фомин на красной дорожке в честь 25-летия телеканала ТНТ. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Кстати, по поводу критики в свой адрес за полуголые снимки из ванной комнаты Дмитрий (это его настоящее имя) высказывался с долей юмора, но при этом давал чётко понять, что ему это нравится и делать так он будет и дальше.

"Иногда я что-то по истории могу сказать, по культуре, живописи, музыке. Люди говорят: "Как это здорово". Как только я оголяю торс, снимаю штаны, пишут: "Вы растлеваете молодёжь, вы любуетесь собой. Вам сколько лет?" Слушайте, я имею право показать своё тело. Это такое неприкрытое ханжество, снобизм. Я буду раздеваться!" ― как-то рассказал Фомин в интервью.

Действительно, не просто же так звезда проводит много времени в спортзале, соблюдает режим и старается правильно питаться. Хочется хвастаться полученными результатами, большими бицепсами и кубиками пресса.

Певец Митя Фомин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mf_agent

Но что конкретно нужно делать, чтобы в свои 50 выглядеть на 35, как это делает Митя Фомин? Мы нашли его секрет красоты и молодости и готовы поделиться им с вами.

1. Отказ от алкоголя

Самое первое, с чего начал свой путь реабилитации и извинений перед организмом артист. Он нередко попадал в скандалы, связанные с употреблением запрещённых веществ, спиртного и даже грибов. Но с годами одумался и завязал с пагубными привычками.

2. Бег по утрам

"Очень долго я бегал на пустой желудок. Сейчас встаю, выпиваю бутылку воды, съедаю яблочко, йогурт — всё что угодно, чтобы запустить процесс пищеварения. Надеваю спортивные штаны и бегу", — рассказывает про себя Фомин. И добавляет, что нужно обязательно выработать привычку бегать регулярно.

3. Физические упражнения

Певец Митя Фомин во время соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Гонка звёзд". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Артист также призывает поклонников не лениться и заниматься спортом. Можно в спортзале, можно дома. Митя Фомин и сам регулярно тренируется, что видно по его рельефам.

4. "Не дожирать"

Естественно, какие могут быть секреты молодости без определённых правил питания? Певец сам этого придерживается и другим советует не вылизывать фанатично тарелку. Лучше иногда оставить немного еды, "не дожирать", чем объедаться от пуза и потом страдать.

5. Посещать кабинет косметолога

"Раз в полгода прихожу в какой-нибудь косметологический кабинет и прошу сделать диспорт или ботокс. Или и то и другое. Несколько точечных уколов только в лоб, больше ничего. После них я лучше выгляжу", — делится Дмитрий. А потом добавляет, что дома у него уходовой косметики нет и он "мажется тем, что надарили, без разбора".

6. Хорошее настроение и позитив

Певец Митя Фомин во время праздничного эфира "День рождения "Русского радио". Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев