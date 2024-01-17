И вы тоже: Топ-12 самых раздражающих привычек в общении, которыми грешат все

Быть приятным собеседником не так-то и просто. Ведь многие люди даже не замечают, что случайно (но порой и намеренно) начинают раздражать своего собеседника. Злость, естественно, могут вызывать абсолютно разные привычки — всё зависит как от индивидуальных предпочтений (типа личности, наличия или отсутствия границ человека, уровня интеллекта), так и от настроения, которое в данный момент преобладает у человека. И вот самые распространённые привычки в разговоре, которые следует не только знать, но и избегать.

1. Перебивать

Что сильнее всего раздражает в разговоре с другим человеком — 12 моментов. Фото © Shutterstock

Сложно встретить человека, которого бы не раздражало это действие. Ведь разговор — это в первую очередь диалог, где человек хочет не только выслушать, но иметь возможность высказаться, донести свою позицию до собеседника. Соответственно, это предполагает, что каждый дослушивает другого даже в том случае, если он знает наверняка, о чём пойдёт речь. Это и есть комфортная коммуникация. Однако те, кто перебивает, разрушают всю магию диалога и раздражают остальных.

2. Любовь к хвастовству

Поделиться достижениями — это нормально и даже полезно. Но вот делать это не к месту, вставляя рассказ в любую беседу с фразами "А вот Я, а вот у Меня", уже проблема. После разговора с такими хвастунишками остаётся шлейф неприятного послевкусия. Оксана Васильева Психолог

3. Обесценивание чужих историй

Когда в компании рассказывается какая-либо история, анекдот, а один из собеседников знает, чем всё закончится, ему стоит просто кивнуть и сказать: "А я её знаю", а потом замолчать. "Но вот влезать в саму историю и выдать её концовку — это уже перетягивание одеяла на себя. И полное обесценивание, воровство минутки славы рассказчика. Ведь тот человек ожидает получить эмоцию — удивление, смех или ужас", — рассказывает Лайфу психолог Оксана Васильева.

4. Фаббинг, или "зависание в телефоне"

12 самых раздражающих моментов в разговоре — это бесит всех. Фото © Shutterstock

Эту привычку также называют "отвлекаться на телефон", "терять концентрацию на разговоре". При этом речь не идёт о спасении мира при помощи сообщения. Но сейчас это настоящий бич современности — гаджеты у многих продолжение руки. А если попросить "вылезти оттуда", то человек может испытать настоящую тревогу.

Как говорит эксперт, многие делают это не со зла, но "человек, страдающий фаббингом, в любом случае выражает неуважение к оппоненту, давая понять, что в телефоне намного интереснее".

5. Прибедняющиеся

Это те же хвастунишки, только наоборот. Что бы ты им ни рассказал о своих проблемах, у них всегда будет хуже, несчастнее в квадрате. И такая привычка отталкивает и раздражает не меньше. Оксана Васильева Психолог

6. Неудобные вопросы или бестактность

Это сродни попытке войти в чужую жизнь без приглашения и в грязных ботинках. Самое банальное нарушение личных границ. Часто такой привычкой страдают люди старшего поколения, якобы всегда знающие больше и лучше. Но, бывает, и сверстники таким грешат. Но неуместные вопросы и комментарии всегда касаются вашей личной жизни: "Когда поженитесь?", "А детки когда?", "Сколько зарплата?".

7. Непрошенные советы

Психолог перечислила 12 самых бесячих привычек людей. Фото © Shutterstock

Это очень раздражающая привычка. Одно дело, когда его спрашивали, и совсем другое, когда прямого вопроса не было, желание сделать добро и дать совет начинает выглядеть уже как хамство. "Особенно стоит быть осторожными в советах, касающихся внешности человека или его жизненной ситуации", — подсказывает психолог.

8. Англицизмы

Англоязычные заимствования активно вошли в нашу речь, и в некоторых случаях это даже уместно, особенно в деловом языке. Но есть любители в простом разговоре вставить куда ни попадя заимствованные словечки, отчего их речь начинает напоминать винегрет.

Вместо "нарезать" — "отслайсить", вместо "занят" — "бизи", "дай мне браш" — вместо "расчёски" и так далее. Зачастую это выглядит нелепо. Оксана Васильева Психолог

9. Жаргонизмы, слова-паразиты и чрезмерное усложнение речи

Очень сложно разговаривать с человеком, речь которого изобилует словами-паразитами, ведь суть темы теряется за бесконечными "ну", "э-э-э", "как бы", "вот". При этом неважно, презентация ли это важного проекта или простой разговор, такую кашу очень сложно воспринимать.

То же самое можно сказать и о жаргонизмах, то есть словах или выражениях, использующихся узкой группой людей, как правило, связанных с профессиональной сферой или относящихся к одной социальной группе. Из чего становится ясно: большому количеству людей они будут непонятны.

10. Попытки навязать своё единственное и правильное мнение

Ещё одна очень раздражающая привычка. Здесь собрано и нарушение личных границ, и отсутствие понимания, что мнения у всех разные и каждый имеет право на свои убеждения и идеи. Оксана Васильева Психолог

11. Явное приближение собеседника

Что всех бесит и раздражает: 12 привычек, которые есть и у вас. Фото © Shutterstock

Есть такие люди, кто старается донести свою мысль буквально в лицо. Они наклоняются к собеседнику так близко, что иногда кажется: ещё немного и можно увидеть поры на его носу. "В этом случае речь уже не просто о нарушении личных границ, а про буквальное вторжение на физическом уровне", — поясняет психолог Оксана Васильева.

12. Специфичный юмор

Конечно, без веселья и шуток жить сложно. Но иногда юмор переходит все границы и превращается в чёрный сарказм, обидные подколы и даже в пассивную агрессию. Таких собеседников точно никто не любит.