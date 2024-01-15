Мужчины очень хотели бы вложить в женские головы эти 10 простых истин — с ними и жить проще
Узнайте, что парни думают о дружбе, намёках и сексе. Эти ценные советы помогут очаровательным дамам лучше понять "пришельцев с Марса" и улучшить с ними взаимоотношения.
"Девочки — с Венеры, мальчики — с Марса" — как же ещё такие разногласия объяснять. А может, лучше просто искоренить всё недопонимание? Собрали 10 мужских мнений по самым разным вопросам, и это точно нужно прочитать всем девушкам планеты.
"Многие мужчины сосредоточены на работе и семье, поэтому позволяют своим дружеским отношениям увядать. К среднему возрасту у парней может не быть близких друзей, живущих поблизости, с которыми те могут поговорить обо всём. Даже успешные и уважаемые мужчины могут чувствовать себя одиноко", — Northlumberman.
"Мы тоже не знаем, куда пойти поесть!!!" — jsquared427.
Что мужчины думают о дружбе, намёках и сексе. Фото © Shutterstock
"То, что ты когда-то прокричала что-то мне через весь дом, ещё не значит, что мы вели разговор об этом", — Dinkerdoo.
"Мы (мужчины) предпочтём, чтобы вы прямо сказали, что думаете. Это намного лучше и проще, чем догадываться, что там у дамочек на уме", — Jeffrey_Rice.
"Мы не всегда хотим что-то делать. Иногда план на выходные состоит из ничегонеделания вообще. Но это совсем не значит, что мы бездельничаем и нам требуется помощь в составлении расписания. Если у нас ничего не запланировано, скорее всего, мы так и хотим", — vulcanxnoob.
Секреты от мужчин: 10 советов, которые сделают вашу жизнь легче. Фото © Shutterstock
"Если вы похвалите нас, мы будем помнить это месяцами. Может быть, даже годами", — PewpyDewpdyPantz.
"Удивительно, но факт: мужчины могут не хотеть секса", — Compactdisk_Lamb.
"Некоторые девушки обращаются с нами так, словно мы существуем только для того, чтобы служить их планам. А наши желания — лишь препятствия", — IAmRules.
"Будьте честны с нами. Ничего не скрывайте и не лгите. Уж лучше вы будете с чем-то не согласны, и мы это обсудим, чем мы будем месяцами жить в неведении. А потом узнаем обо всём в последний момент", — CostofRepairs.
Как понять мужчин: советы от них же. Фото © Shutterstock
"Даже самые очевидные намёки могут пройти мимо нас. Очень много парней никогда не сталкиваются с ухаживаниями, а без опыта считать ваши сигналы практически нереально", — Patpuc.
Конечно, каждый человек уникален и в первую очередь вы должны сами расспросить своего мужчину, что скрывается за его суровым лицом. Но начать избавляться от стереотипов можно уже сейчас — база есть!
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