Мужчины очень хотели бы вложить в женские головы эти 10 простых истин — с ними и жить проще

"Девочки — с Венеры, мальчики — с Марса" — как же ещё такие разногласия объяснять. А может, лучше просто искоренить всё недопонимание? Собрали 10 мужских мнений по самым разным вопросам, и это точно нужно прочитать всем девушкам планеты.

"Многие мужчины сосредоточены на работе и семье, поэтому позволяют своим дружеским отношениям увядать. К среднему возрасту у парней может не быть близких друзей, живущих поблизости, с которыми те могут поговорить обо всём. Даже успешные и уважаемые мужчины могут чувствовать себя одиноко", — Northlumberman.

"Мы тоже не знаем, куда пойти поесть!!!" — jsquared427.

Что мужчины думают о дружбе, намёках и сексе. Фото © Shutterstock

"То, что ты когда-то прокричала что-то мне через весь дом, ещё не значит, что мы вели разговор об этом", — Dinkerdoo.

"Мы (мужчины) предпочтём, чтобы вы прямо сказали, что думаете. Это намного лучше и проще, чем догадываться, что там у дамочек на уме", — Jeffrey_Rice.

"Мы не всегда хотим что-то делать. Иногда план на выходные состоит из ничегонеделания вообще. Но это совсем не значит, что мы бездельничаем и нам требуется помощь в составлении расписания. Если у нас ничего не запланировано, скорее всего, мы так и хотим", — vulcanxnoob.

Секреты от мужчин: 10 советов, которые сделают вашу жизнь легче. Фото © Shutterstock

"Если вы похвалите нас, мы будем помнить это месяцами. Может быть, даже годами", — PewpyDewpdyPantz.

"Удивительно, но факт: мужчины могут не хотеть секса", — Compactdisk_Lamb.

"Некоторые девушки обращаются с нами так, словно мы существуем только для того, чтобы служить их планам. А наши желания — лишь препятствия", — IAmRules.

"Будьте честны с нами. Ничего не скрывайте и не лгите. Уж лучше вы будете с чем-то не согласны, и мы это обсудим, чем мы будем месяцами жить в неведении. А потом узнаем обо всём в последний момент", — CostofRepairs.

Как понять мужчин: советы от них же. Фото © Shutterstock

"Даже самые очевидные намёки могут пройти мимо нас. Очень много парней никогда не сталкиваются с ухаживаниями, а без опыта считать ваши сигналы практически нереально", — Patpuc.