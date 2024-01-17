10 моментов, когда коты оказались настолько смешными, что не сфотографировать их было бы грехом
Хвостатыми можно не только умиляться! Частенько усатые становятся настоящими поставщиками приколов своим хозяевам. Собрали 10 уморительных снимков с котятами, которые точно поднимут вам настроение.
"Я думала, кот принесёт в жизнь чуть больше спокойствия. Но, как оказалось, теперь мне уготован лишь хаос. Вот что случилось спустя два часа, как она появилась у меня дома", — amonaroll.
Фото © Reddit / amonaroll
"Что же я слышу? Неужели звуки океана?" — tissuepapercatmat.
Фото © Reddit / tissuepapercatmat
"Я в заложниках! На помощь!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / пользователь Reddit
"Эта папка под надёжной защитой", — CookieOmNomster.
Фото © Reddit / CookieOmNomster
"Просто насладитесь этой фотографией моего кота с его банкой чипсов. Мы называем её "банкой эмоциональной поддержки", — Agreeable_Error_5485.
Фото © Reddit / Agreeable_Error_5485
"А чемодан у меня маловат, оказывается!" — Current-Fun-655.
Фото © Reddit / Current-Fun-655
"Я быстро пожалела, что купила эту игрушку", — heybuddy93.
Фото © Reddit / heybuddy93
"Кот сегодня вернулся домой в таком виде. Судя по всему, на нашей улице есть любитель кошек", — Nabo92.
Фото © Reddit / Nabo92
"Он продолжает вытаскивать ключи от дома прямо из моих карманов. Помогите!" — Hashbrown565.
Фото © Reddit / Hashbrown565
"Маленькая Бусинка и её папа-одиночка", — AndyPea1230.
Фото © Reddit / AndyPea1230
Reddit / CookieOmNomster, Nabo92