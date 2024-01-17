10 моментов, когда коты оказались настолько смешными, что не сфотографировать их было бы грехом

"Я думала, кот принесёт в жизнь чуть больше спокойствия. Но, как оказалось, теперь мне уготован лишь хаос. Вот что случилось спустя два часа, как она появилась у меня дома", — amonaroll.

Фото © Reddit / amonaroll

"Что же я слышу? Неужели звуки океана?" — tissuepapercatmat.

Фото © Reddit / tissuepapercatmat

"Я в заложниках! На помощь!" — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / пользователь Reddit

"Эта папка под надёжной защитой", — CookieOmNomster.

Фото © Reddit / CookieOmNomster

"Просто насладитесь этой фотографией моего кота с его банкой чипсов. Мы называем её "банкой эмоциональной поддержки", — Agreeable_Error_5485.

Фото © Reddit / Agreeable_Error_5485

"А чемодан у меня маловат, оказывается!" — Current-Fun-655.

Фото © Reddit / Current-Fun-655

"Я быстро пожалела, что купила эту игрушку", — heybuddy93.

Фото © Reddit / heybuddy93

"Кот сегодня вернулся домой в таком виде. Судя по всему, на нашей улице есть любитель кошек", — Nabo92.

Фото © Reddit / Nabo92

"Он продолжает вытаскивать ключи от дома прямо из моих карманов. Помогите!" — Hashbrown565.

Фото © Reddit / Hashbrown565

"Маленькая Бусинка и её папа-одиночка", — AndyPea1230.