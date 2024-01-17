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17 января, 06:00

10 моментов, когда коты оказались настолько смешными, что не сфотографировать их было бы грехом

Хвостатыми можно не только умиляться! Частенько усатые становятся настоящими поставщиками приколов своим хозяевам. Собрали 10 уморительных снимков с котятами, которые точно поднимут вам настроение.

"Я думала, кот принесёт в жизнь чуть больше спокойствия. Но, как оказалось, теперь мне уготован лишь хаос. Вот что случилось спустя два часа, как она появилась у меня дома", — amonaroll.

Фото © Reddit / amonaroll

Фото © Reddit / amonaroll

"Что же я слышу? Неужели звуки океана?" tissuepapercatmat.

Фото © Reddit / tissuepapercatmat

Фото © Reddit / tissuepapercatmat

"Я в заложниках! На помощь!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / пользователь Reddit

Фото © Reddit / пользователь Reddit

"Эта папка под надёжной защитой", — CookieOmNomster.

Фото © Reddit / CookieOmNomster

Фото © Reddit / CookieOmNomster

"Просто насладитесь этой фотографией моего кота с его банкой чипсов. Мы называем её "банкой эмоциональной поддержки", — Agreeable_Error_5485.

Фото © Reddit / Agreeable_Error_5485

Фото © Reddit / Agreeable_Error_5485

"А чемодан у меня маловат, оказывается!" Current-Fun-655.

Фото © Reddit / Current-Fun-655

Фото © Reddit / Current-Fun-655

"Я быстро пожалела, что купила эту игрушку", — heybuddy93.

Фото © Reddit / heybuddy93

Фото © Reddit / heybuddy93

"Кот сегодня вернулся домой в таком виде. Судя по всему, на нашей улице есть любитель кошек", — Nabo92.

Фото © Reddit / Nabo92

Фото © Reddit / Nabo92

"Он продолжает вытаскивать ключи от дома прямо из моих карманов. Помогите!" Hashbrown565.

Фото © Reddit / Hashbrown565

Фото © Reddit / Hashbrown565

"Маленькая Бусинка и её папа-одиночка", — AndyPea1230.

Фото © Reddit / AndyPea1230

Фото © Reddit / AndyPea1230

Топ-5 самых дорогих пород кошек в мире — эти хвостатые по карману лишь богачам
Топ-5 самых дорогих пород кошек в мире — эти хвостатые по карману лишь богачам
Обложка ©

Reddit / CookieOmNomster, Nabo92

Сергей Трофимов
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