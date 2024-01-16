Суд зарегистрировал новый иск к Ивлеевой за организацию скандальной вечеринки
Новый иск к Ивлеевой на один миллиард рублей поступил в Таганский суд Москвы
Блогерша Анастасия Ивлеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше Анастасии Ивлеевой. С неё требуют взыскать один миллиард рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку в столичном клубе "Мутабор".
По информации телеграм-канала SHOT, коллективный иск был зарегистрирован Таганским судом столицы сегодня. Коллективное заявление поступило от продюсера "Бригады" Александра Иншакова и других лиц.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку". Однако 10 января стало известно, что Хамовнический суд Москвы отклонил иск из-за одной неточности. Позднее стало известно, что продюсер намерен подать новый иск.