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16 января, 20:45

Суд зарегистрировал новый иск к Ивлеевой за организацию скандальной вечеринки

Новый иск к Ивлеевой на один миллиард рублей поступил в Таганский суд Москвы

Блогерша Анастасия Ивлеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Блогерша Анастасия Ивлеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше Анастасии Ивлеевой. С неё требуют взыскать один миллиард рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку в столичном клубе "Мутабор".

По информации телеграм-канала SHOT, коллективный иск был зарегистрирован Таганским судом столицы сегодня. Коллективное заявление поступило от продюсера "Бригады" Александра Иншакова и других лиц.

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Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку". Однако 10 января стало известно, что Хамовнический суд Москвы отклонил иск из-за одной неточности. Позднее стало известно, что продюсер намерен подать новый иск.

Оксана Попова
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