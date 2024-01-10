Иншаков решил снова подать иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Продюсер сериала "Бригада", актёр Александр Иншаков заявил SHOT, что снова подаст иск против блогерши Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей. В ближайшее время его команда выяснит, где зарегистрирована телеведущая, и направит все необходимые документы в местный суд.