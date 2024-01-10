Иншаков решил снова подать иск к Ивлеевой на миллиард рублей
Александр Иншаков, Анастасия Ивлеева. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, © t.me / ivleeva360
Продюсер сериала "Бригада", актёр Александр Иншаков заявил SHOT, что снова подаст иск против блогерши Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей. В ближайшее время его команда выяснит, где зарегистрирована телеведущая, и направит все необходимые документы в местный суд.
Иншаков по-прежнему верит, что вместе с инициативной группой они смогут выиграть дело и направить миллиард в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку". Однако 10 января стало известно, что Хамовнический суд Москвы отклонил иск из-за одной неточности.