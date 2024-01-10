Клуб Mutabor закрыли на 3 месяца из-за заразного гостя на развратной "голой вечеринке" Ивлеевой
Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор", где была "голая вечеринка"
Лефортовский суд Москвы на 90 дней приостановил работу клуба Mutabor ("Мутабор"), где в декабре 2023 года состоялась скандальная "голая вечеринка" блогера Насти Ивлеевой. В инстанции отметили, что данная мера связана с нарушением санитарно-эпидемиологических правил – один из гостей был инфицирован.
Лефортовский суд Москвы объявляет решение о приостановке работы клуба "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города
"Суд признал ООО "Арт центр" (владелец торговой марки "Мутабор") виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года", — заявил судья.
По этой статье ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований") организациям грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей или приостановка работы до 90 дней. Отметим, что заседание состоялось в закрытом режиме. Само же судебное решение на данный момент не вступило в силу, и его можно обжаловать в апелляционной инстанции. Протокол в отношении заведения составил Роспотребнадзор. Призыв ведомства наказать владельцев клуба связано, в частности, с присутствием на тусовке больного инфекционным заболеванием.
Как сообщал Лайф скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Среди гостей засветились многие популярные артисты и известные личности. Мероприятие вызвало ужас у общественников, которые потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Гости явились в вызывающих нарядах и старались максимально показать своё тело, но "лучше всех" это получилось у исполнителя Vacio (Николай Васильев), который пришёл в одном носке, надетом на причинное место. Сейчас Васильев отбывает второй арест после участия в скандальной вечеринке. 5 января, певец должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, но 6 января стало известно, что его вновь задержали. В отношении артиста завели дело по ч. 2 статьи 20.1 "Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти" и отправили в спецприёмник ещё на 10 суток. До этого певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант тогда принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику. Но через некоторое время Vacio выдали повестку в военкомат.
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