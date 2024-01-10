Клуб Mutabor закрыли на 3 месяца из-за заразного гостя на развратной "голой вечеринке" Ивлеевой

Лефортовский суд Москвы на 90 дней приостановил работу клуба Mutabor ("Мутабор"), где в декабре 2023 года состоялась скандальная "голая вечеринка" блогера Насти Ивлеевой. В инстанции отметили, что данная мера связана с нарушением санитарно-эпидемиологических правил – один из гостей был инфицирован.

"Суд признал ООО "Арт центр" (владелец торговой марки "Мутабор") виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года", — заявил судья.

По этой статье ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований") организациям грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей или приостановка работы до 90 дней. Отметим, что заседание состоялось в закрытом режиме. Само же судебное решение на данный момент не вступило в силу, и его можно обжаловать в апелляционной инстанции. Протокол в отношении заведения составил Роспотребнадзор. Призыв ведомства наказать владельцев клуба связано, в частности, с присутствием на тусовке больного инфекционным заболеванием.