Оскандалившаяся Ивлеева вернулась в Москву и сразу же побежала в налоговую
SHOT: Настя Ивлеева вернулась в Москву после "голой вечеринки"
Блогерша Настя Ивлеева вернулась в Москву, сейчас она продолжает разгребать проблемы, возникшие после проведения скандальной "голой вечеринки". Об этом сообщает SHOT.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Ивлеева с пятью большими чемоданами улетела в Дубай. Однако 6 января блогерша опубликовала видео из Санкт-Петербурга, где провела праздники в кругу близких. Накануне же звезда вернулась в столицу и, кажется, вновь приступила к работе. Сегодня она решала вопросы после завершения "новогодней паузы" в работе различных ведомств, включая налоговую.
Ранее Лайф писал, что Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Попавшую в скандал из-за "голой вечеринки" блогершу подозревают в применении так называемой схемы Лерчек. Она разделила бизнес на два юрлица, чтобы продолжить платить налоги по упрощённой системе налогообложения (УСН). В результате государственная казна, предварительно, недополучила 137 миллионов рублей.
Напомним, "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Среди гостей были известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако она не остановилась и анонсировала второй день вечеринки, куда пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. Впоследствии Ивлеева извинилась и попросила у общественности второй шанс. А инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши один миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку", однако иск отклонили.
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