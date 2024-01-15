Оскандалившаяся Ивлеева вернулась в Москву и сразу же побежала в налоговую

Блогерша Настя Ивлеева вернулась в Москву, сейчас она продолжает разгребать проблемы, возникшие после проведения скандальной "голой вечеринки". Об этом сообщает SHOT.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Ивлеева с пятью большими чемоданами улетела в Дубай. Однако 6 января блогерша опубликовала видео из Санкт-Петербурга, где провела праздники в кругу близких. Накануне же звезда вернулась в столицу и, кажется, вновь приступила к работе. Сегодня она решала вопросы после завершения "новогодней паузы" в работе различных ведомств, включая налоговую.