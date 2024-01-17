На вернувшуюся в Москву Ивлееву подали сразу шесть заявлений в полицию
SHOT: На Ивлееву подали шесть заявлений в полицию после "голой вечеринки"
Блогершу Настю Ивлееву, оскандалившуюся после "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор", требуют наказать за "противоправные действия". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, россияне подали шесть заявлений в правоохранительные органы. Примечательно, что пять из шести заявлений были поданы жителями Москвы.
Ранее Лайф писал, что на днях Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой, поступивший от продюсера "Бригады" Александра Иншакова и других лиц. Он требует взыскать с блогерши миллиард рублей в качестве моральной компенсации за "голую вечеринку". Примечательно, что ранее Иншаков уже пытался подать иск, однако он был отклонён из-за ошибки при заполнении. Напомним, сама вечеринка прошла в московском клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. В ней приняли участие многие звёзды российского шоубиза. Мероприятие вызвало широкий резонанс, в результате чего общественники потребовали проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
ТАСС / Сергей Савостьянов