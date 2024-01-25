При чём тут Татьяна? Всё о праздновании Дня студента и его небесной покровительнице День студента и Татьянин день — праздник, посвящённый всем студентам нашей страны. Когда его празднуют, какова история этого праздника и почему у него два названия — читайте подробнее на Life.ru. 24 января, 21:01 Каждый год 25 января свой праздник отмечают все студенты и все Татьяны нашей большой страны. Фото © Shutterstock.com

В этом празднике случилось замечательное сочетание разных обычаев. В этот день Русская православная церковь чтит память святой Татьяны, а в то же время в стране отмечается День студента.



Но почему так совпало? И когда вообще отмечают День студента и Татьянин день в России? Давайте разбираться.

Когда отмечают День студента в 2024 году

25 января — это день, когда учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений празднуют День студента. В этот день студенты получают дополнительные стипендии и почётные грамоты. Эта дата приходится на конец осеннего семестра и начало зимних каникул, когда завершаются сессии. Дата фиксированная, потому из года в год не меняется.

В МГУ есть давняя традиция — угощать студентов и преподавателей медовухой в Татьянин день, 25 января. Участие ректора — обязательно! Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Почему День студента и Татьянин день — в один день?

Помимо дня студента 25 января — это ещё и Татьянин день из-за совпадения с церковной датой. В православном календаре он посвящён мученице Татиане Римской. История этого церковного праздника связана с жизнью девушки, жившей в Риме во II–III веках. Она была предана христианским убеждениям, проповедовала Евангелие и помогала нуждающимся. Однако в то время христианское сообщество подвергалось гонениям — и Татиана стала одной из их жертв. Святую мученицу даже выводили на арену, где присутствовал дикий лев, и хотели, чтобы тело женщины растерзали на глазах у публики. Однако зверь не только проявил кротость и смирение перед святой, но и даже стал облизывать ей ноги и просить, чтобы она его погладила.

Святую мученицу Татиану иногда изображают на иконах с преклонившимся перед ней львом. Фото © ortodoxshop.ru

Ну а Днём студента 25 января стало потому, что в этот день императрица Елизавета подписала указ о создании Московского университета. При императоре же Николае I этот праздник стал всероссийским — и он приказал отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.





А ещё со временем святая Татьяна стала покровительницей студентов. Такие дела.

Кого надо поздравлять в Татьянин день?

С праздником принято поздравлять воспитанников и преподавателей высших учебных заведений страны. Ну и всех Татьян, конечно же.

25 января — именины у всех Татьян, в том числе у главного редактора Лайфа Татьяны Денесюк. Обложка. © VK / Таня Денесюк

Традиции праздника

Как и у любого праздника, у Татьяниного дня тоже есть свои традиции и приметы.

Студенты активно празднуют Татьянин день. Они посещают церкви, ставят свечи перед иконой святой Татьяны и просят её помощи на экзаменах . В университетах проводятся концерты, на которых студенты получают награды. В этот день они также собираются вместе, устраивают вечеринки и посещают ночные клубы.

. В университетах проводятся концерты, на которых студенты получают награды. В этот день они также собираются вместе, устраивают вечеринки и посещают ночные клубы. Традиционный обряд на Татьянин день — призыв шары (или халявы). Студенты выходят на балкон или выглядывают в окно и кричат: "Шара, приди!" ("Халява, приди!") перед открытой зачётной книжкой. Они верят, что такой ритуал помогает успешно сдать экзамены.

Студенты выходят на балкон или выглядывают в окно и кричат: "Шара, приди!" ("Халява, приди!") перед открытой зачётной книжкой. Они верят, что такой ритуал помогает успешно сдать экзамены. Для привлечения удачи на сессии студенты проводят ещё один обряд с зачётной книжкой . Они рисуют на последней странице маленький домик с дымовой трубой и дымом, исходящим из неё. Рисунок должен быть непрерывным, и если им удастся его нарисовать, не отрывая руки, то сдача сессии будет лёгкой и удачной.

. Они рисуют на последней странице маленький домик с дымовой трубой и дымом, исходящим из неё. Рисунок должен быть непрерывным, и если им удастся его нарисовать, не отрывая руки, то сдача сессии будет лёгкой и удачной. 25 января обычно поздравляют всех женщин по имени Татьяна с Днём ангела . Верующие люди ходят в церковь на торжественные богослужения. Девушки, которые надеются на счастливую личную жизнь, молятся святой Татьяне.

. Верующие люди ходят в церковь на торжественные богослужения. Девушки, которые надеются на счастливую личную жизнь, молятся святой Татьяне. В этот день девушки стараются привлечь парней, стеля маленькую дорожку перед дверью дома. Говорят, что если парень вытрет об неё ноги, то он будет приходить в гости часто.

Говорят, что если парень вытрет об неё ноги, то он будет приходить в гости часто. Татьянин день — хорошее время, чтобы загадать желание. Для этого нужно выйти на солнечное место и подумать о своих мечтах. Говорят, что искренние желания, загаданные в этот день, обязательно сбудутся.

Тусовки и концерты — часть обязательной программы празднования Дня студента, 25 января. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Приметы на Татьянин день

Если 25 января лежит снег, значит, лето будет дождливым.

Если на Татьянин день погода ясная и морозная, то можно ожидать хорошего урожая.

Девочки, которые родились 25 января, становятся хорошими хозяйками и жёнами.

Если на следующий после Дня студента день назначен экзамен, то перед этим необходимо избегать чтения конспектов.

Если в этот день хозяйка испекла хлеб с гладкой и целой корочкой, то год, который наступает, будет спокойным и удачным.

Поздравления на День студента

И напоследок подобрали для вас несколько поздравлений, которые можно использовать в рассылках друзьям и близким.

Поздравляю с Днём студента! Желаю сдавать все зачёты и экзамены только на отлично. Пусть учебный процесс проходит легко и познавательно. Пусть стипендия будет большой, преподаватели добрыми, а диплом красным! ***

Товарищ Ленин в своё время завещал: учиться, учиться и ещё раз учиться. И в этом он был прав. Лёгкой учёбы и с Днём студента! ***

Путь к знаниям бывает тернист. Но, как известно, ad astra per aspera — через тернии к звёздам. Желаю тебе дотянуться до своей звезды и всегда оставаться на высоте. С Днём студента!

Авторы Андрей Ананьев