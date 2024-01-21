Заговоры на воде, свечах и зачётке: Студентам рассказали, как с помощью высших сил сдать экзамен на пятёрку

Сессия приносит многим студентам неопределённость и стресс. Есть суеверия, что определённые ритуалы помогут получить на экзамене хороший балл. О таких приметах рассказала эзотерик Бэла Белая.

Так, по её словам, чтобы привлечь удачу, необходимо носить одну и ту же одежду на экзамены. А если спать на учебниках или конспектах, то считается, что так материал хорошенько "просочится" в голову. Перед экзаменом обязательно нужно попросить родственников или друзей студента обругать его, причём чем крепче бранные слова — тем лучше. Кроме того, перед экзаменом нельзя мыть голову, стричь волосы или ногти и бриться. Есть поверье, что все знания могут смыться или срезаться. Чтобы сессия прошла легко, многие рисуют на последней странице зачётки домик с окошком и трубой, из которой идёт дым. Чем гуще и длиннее он — тем лучше. Кстати, о зачётке — её никому нельзя показывать до окончания сессии, потому что особо завистливые могут сглазить. Кроме того, многие верят, что в день экзамена нужно вставать с кровати только с левой ноги. Да и вообще всё делать с левой стороны: например, вытягивать билет левой рукой.

Помимо всем известных примет Белая также рассказала о магических ритуалах для студентов. Первый обряд, как утверждает она, привлечёт отличную оценку, хорошее настроение у экзаменатора и удачу. Для этого на чистой бумаге нужно написать заговор и трижды прочитать его вслух. После этого бумажку следует положить в карман и не доставать до окончания экзамена.

"Как небо ясное и светлое, так и мысли мои ясны и светлы. Как лелеют и любят меня мои родители, так пожалеют меня и учителя! Аминь! Аминь! Аминь!" — приводит телеканал "360" текст заветного заговора.

Также в ночь перед экзаменом можно провести ритуал на талой воде. Стакан с такой водой должен простоять всю ночь рядом со студентом, а наутро тот должен выпить половину жидкости. После сдачи остаток следует вылить, если в ближайшие два дня не будет экзамена. А если предстоит — воду можно оставить, а потом точно так же выпить. Перед тем как лечь спать, над водой нужно прочить три раза заговор: "Удачу к себе вызываю и везение, чтобы завтрашний день мне новости хорошие принёс, отметку нужную я получил и довольным остался!"

Ещё, по словам Белой, есть заговор на свечах. Для этого понадобятся три свечи белого цвета (они олицетворяют ум, знания и чистоту). Их необходимо разложить на пустом столе в форме треугольника, а потом поджечь по порядку справа налево. При этом важно зажечь первую с помощью спички, а вторую и третью — первой свечкой. Далее студент должен сфокусироваться на мыслях об экзамене и попросить у высших сил заветную пятёрку. После этого следует произнести: "Пламя разгорается, к небу вытягивается, так и я хочу к знаниям всем существом своим тянуться. Помоги мне, Господи. Аминь!" Кстати, свечи тушить нельзя — они должны догореть сами. Кроме того, для привлечения удачи на сессию можно посыпать зачётку солью, а параллельно поговаривать слова: "Как соль попала, так и отметка попадёт". Белая советует повторять эту фразу пять раз, чтобы получить пятёрку.