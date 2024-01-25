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25 января, 17:16

Состоялась премьера второго сезона музыкальной драмы "Струны"

Артисты на премьере 2-го сезона сериала "Струны". Фото © LIFE

Артисты на премьере 2-го сезона сериала "Струны". Фото © LIFE

Яркая драма о музыке, таланте, успехе и любви "Струны" получила продолжение. Премьера второго сезона сериала состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и "Кинопоиск" ко Дню студента. В новом сезоне четырём молодым виолончелистам и их преподавателю — талантливому музыканту, которого сыграл Артём Ткаченко, предстоит разобраться с новыми испытаниями и сделать правильный выбор.

"В работе с проектом мы уделяем особое внимание деталям. В сериале много романтики: такие сцены мы снимаем на специальную ретрооптику, которая позволяет добиться исключительной мягкости изображения. Откликающийся современному жителю большого города сюжет, близкие по духу персонажи и профессиональная картинка — всё это для того, чтобы зритель получил настоящее удовольствие от просмотра сериала", — поделился продюсер проекта Дмитрий Ким.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Эмми-2024", её ещё называют "сериальным Оскаром". Так, лучшим комедийным сериалом стал "Медведь", а "Наследники" получили награду за лучший драматический сериал.

Александра Мышляева
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