Состоялась премьера второго сезона музыкальной драмы "Струны"

Яркая драма о музыке, таланте, успехе и любви "Струны" получила продолжение. Премьера второго сезона сериала состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и "Кинопоиск" ко Дню студента. В новом сезоне четырём молодым виолончелистам и их преподавателю — талантливому музыканту, которого сыграл Артём Ткаченко, предстоит разобраться с новыми испытаниями и сделать правильный выбор.

"В работе с проектом мы уделяем особое внимание деталям. В сериале много романтики: такие сцены мы снимаем на специальную ретрооптику, которая позволяет добиться исключительной мягкости изображения. Откликающийся современному жителю большого города сюжет, близкие по духу персонажи и профессиональная картинка — всё это для того, чтобы зритель получил настоящее удовольствие от просмотра сериала", — поделился продюсер проекта Дмитрий Ким.