Эти 5 культовых российских шоу планируют вернуть на экраны в 2024 году

Нереальное количество просмотров и восторженные комментарии от россиян, которые посмотрели новые сезоны "Папиных дочек" и "Букиных", показали кинокомпаниям, что переснимать хорошо забытое старое прибыльно. Поэтому в ближайшие годы телезрителей ждут ещё несколько возрождённых проектов, которые, без сомнений, побьют все рекорды по просмотрам. Каких же "камбэков" ожидать зрителям от киноделов?

1. "Универ. 13 лет спустя"

Россияне соскучились по искромётному юмору сериала "Универ". Что ждёт героев в новой части? Кадр © "Универ" режиссёр Пётр Точилин, сценарий Вячеслав Дусмухаметов / Kinopoisk.ru

Съёмки нового сезона культового сериала начались летом 2023 года. ТНТ обещает выпустить первую серию уже совсем скоро — 8 апреля 2024-го. Этот сезон станет продолжением прошлого "камбэка" — сериала "Универ. 10 лет спустя". Как можно понять по названию, события будут разворачиваться через 3 года после происходящего в прошлом сериале.

Совместной истории Антона и Кристины в новом сезоне больше не будет. Персонажи, согласно сюжету, разошлись. Ситуация ввергла парня в бесконечные тусовки, и он жил так до тех пор, пока не узнал о существовании дочери. Этот факт перевернул жизнь героя с ног на голову.

Майкл и Варя несколько лет были женаты, но не смогли сохранить любовь и их брак начал рушиться. Причиной стало то, что герой решил изменить возлюбленной. А Варя узнала об этом и захотела развестись. В новом сезоне её супруг будет пытаться загладить вину, не допустить расставания и сохранить семью.

Самый интересный виток сюжета разовьётся вокруг пары Маши и Вали. У них в семейной жизни тоже не всё гладко. Парень стал учёным-неудачником, а девушка — матерью, которая погрязла в "бытовухе". Но однажды она встречает свою любовь из прошлых сезонов "Универа" — Кузю. Он открыл своё дело, стал успешным предпринимателем и теперь пытается вернуть Машу. Кстати, Лайф поговорил с актёрами "Универ. 13 лет спустя" и узнал, каких персонажей те ненавидят, а от каких ловят кринж.

Основные сезоны сериала выходили с 2008-го по 2018 год. Затем был сделан перерыв, и следующие серии показали только в 2021-м. Следующий "камбэк" запланирован на 2024 год.

2. "Молодёжка. Студенты"

Возрадуйтесь, фанаты! Планируется выпуск продолжения культового сериала про хоккей. Предварительная дата выхода нового сезона — весна 2024 года, но точных сведений об этом нет. По словам создателей, новая часть станет продолжением предыдущей.

В этом сезоне, предположительно, будет рассказываться про новый хоккейный клуб. Из старого каста актёров будет мало. Большинство персонажей сыграют малоизвестные артисты. Предыдущие сезоны сериала выходили с 2013-го по 2019 год.

3. "Не родись красивой"

Планируется перезапуск сериала "Не родись красивой", который все смотрели в 2005-м. О чём будет ремейк? Кадр © "Не родись красивой" режиссёр Карен Захаров, сценарий Елена Кряковцева / Kinopoisk.ru

Сериал покорил сердца россиян и жителей многих стран СНГ в первую очередь ярким саундтреком. Саундтрек "Если в сердце живёт любовь", которую исполнила Юлия Савичева, знали и напевали все русскоговорящие.

В сериале рассказывалась история Кати Пушкарёвой, которая была довольно заурядной личностью и любила своего начальника. Сериал для этого персонажа завершился положительно. Пушкарёвой удалось создать семью с Андреем, и у них появился ребёнок. Первый сезон вышел в 2005 году, а в 2006-м сериал пропал с экранов. Но в 2024-м может выйти снова.

Представители телеканала неохотно делятся информацией, что ждёт зрителей в новом сезоне. Однако высока вероятность, что ремейк будет воспринят плохо. Оказывается, что в 2022 году уже пытались снять аналог "Не родись красивой" под названием "Моя любимая Страшко". По сюжету персонажи и истории были похожи, но зрители восприняли кинокартину в штыки и поставили низкие оценки.

4. "Даёшь молодёжь"

Сериал любили многие россияне, о чём свидетельствует продолжительность его трансляции по ТВ. Первый сезон был выпущен в 2009 году. Последний — в 2013-м.

Шоу выпускалось в формате скетчей. В них высмеивались жизненные ситуации. Шоу стало популярно не только среди зрителей телевизора, но и в интернете, поскольку благодаря ему родился легендарный мем-фраза "О май гадбл".

О том, что скетч-шоу появится на экранах снова, стало известно в ноябре 2023-го. Скорее всего, на экраны оно выйдет не раньше конца 2024-го – середины 2025-го.

5. Шоу "6 кадров"

Искромётные скетчи и хороший юмор снова появятся на российских экранах. Когда выпустят новый сезон шоу "6 кадров"? Кадр © "6 кадров" режиссёр Александр Жигалкин, сценарий Виталий Шляппо, Вячеслав Дусмухаметов, Алексей Троцюк / Kinopoisk.ru

Это шоу было одним из самых популярных на российском телевидении долгие годы. Первый сезон вышел в 2006-м, а последний — в 2015-м.