Накроет чёрной полосой: Эти 5 вещей в доме лишают счастья и притягивают неудачи
"Главней всего погода в доме, а все другое — суета" — сразу вспоминаются слова из знаменитой песни. И ведь правда, атмосфера жилища очень влияет на нашу жизнь. Если в нём полно предметов, притягивающих беды, не стоит удивляться, почему всё выходит наперекосяк.
Эзотерики отмечают, что есть вещи с положительной энергетикой, помогающие притянуть удачу, любовь и достаток в жизнь. А есть предметы-злодеи: они, как нетрудно догадаться, тянут к себе только беды и неудачи, омрачая жизнь людям негативом. От каких вещей стоит как можно скорее избавиться, пока те совсем не разрушили ваше светлое будущее?
1. Предметы с символикой смерти
5 вещей, которые своей негативной энергетикой наполняют жизнь человека несчастьями. Фото © Shutterstock
Как рассказывают эзотерические практики, любые предметы с такой символикой будут поглощать энергию человека, отдавая в ответ ему негатив. И чем больше забирают, тем более дурные мысли появляются в голове, тем меньше становится сил. К таким предметам относятся: засохшие живые растения, чучела домашних животных и статуэтки с определённым смыслом.
2. Сломанные вещи
Во-первых, хранить всякий сломанный хлам себе дороже, ведь он занимает много места. Во-вторых, такие предметы, как рассказывает ясновидящая Кажетта, "ломают правильную атмосферу в доме, создавая почву для различных неурядиц: карьерных провалов, любовных неудач, болезней и любых других неприятных ситуаций". Вещицы также будут воровать положительную энергетику человека, заранее обрекая его на неуспех.
3. Картины с грустным смыслом
Какие картины и декор нельзя размещать в доме, если хотите счастья и успеха? Фото © Shutterstock
Кому-то, может быть, нравится наполнять дом мрачным декором, например, картинами с определённым грустным смыслом. Но, как отмечают эзотерики, стоит быть осторожными с такими предметами искусства. Подобные картины с изображением оружия, тёмных персонажей из фэнтези, странных людей и всего того, что выглядит пугающе, в дом тянут злость, депрессию и даже обиду. К тому же, велика вероятность повторения соответствующих сюжетов и в жизни.
4. Посуда с трещинами и сколами
Если вам надоело постоянно бороться с неудачами в любви и другими повторяющимися неудачами, стоит ликвидировать их источник. Кроется он в посуде, на которой есть дефекты. Если на утвари появились сколы или трещины, то через них будет поглощаться ваша энергетика. Не жалейте посуду и меняйте её на новую.
5. Замки с потерянными ключами
Почему важно выкидывать посуду со сколами и не держать мрачных картин в доме: 5 причин неудач в жизни. Фото © Shutterstock
В разговоре с "Вечерней Москвой" ясновидящая Кажетта отмечает, что ещё одним предметом, портящим жизнь, является замок с потерянным от него ключом. Эксперт говорит, что он будет "закрывать" двери к счастью и удаче. Если изготовления новых ключей к замкам не планируется, то нечего их хранить в доме.
Shutterstock