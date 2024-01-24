Накроет чёрной полосой: Эти 5 вещей в доме лишают счастья и притягивают неудачи

Эзотерики отмечают, что есть вещи с положительной энергетикой, помогающие притянуть удачу, любовь и достаток в жизнь. А есть предметы-злодеи: они, как нетрудно догадаться, тянут к себе только беды и неудачи, омрачая жизнь людям негативом. От каких вещей стоит как можно скорее избавиться, пока те совсем не разрушили ваше светлое будущее?

1. Предметы с символикой смерти

5 вещей, которые своей негативной энергетикой наполняют жизнь человека несчастьями. Фото © Shutterstock

Как рассказывают эзотерические практики, любые предметы с такой символикой будут поглощать энергию человека, отдавая в ответ ему негатив. И чем больше забирают, тем более дурные мысли появляются в голове, тем меньше становится сил. К таким предметам относятся: засохшие живые растения, чучела домашних животных и статуэтки с определённым смыслом.

2. Сломанные вещи

Во-первых, хранить всякий сломанный хлам себе дороже, ведь он занимает много места. Во-вторых, такие предметы, как рассказывает ясновидящая Кажетта, "ломают правильную атмосферу в доме, создавая почву для различных неурядиц: карьерных провалов, любовных неудач, болезней и любых других неприятных ситуаций". Вещицы также будут воровать положительную энергетику человека, заранее обрекая его на неуспех.

3. Картины с грустным смыслом

Какие картины и декор нельзя размещать в доме, если хотите счастья и успеха? Фото © Shutterstock

Кому-то, может быть, нравится наполнять дом мрачным декором, например, картинами с определённым грустным смыслом. Но, как отмечают эзотерики, стоит быть осторожными с такими предметами искусства. Подобные картины с изображением оружия, тёмных персонажей из фэнтези, странных людей и всего того, что выглядит пугающе, в дом тянут злость, депрессию и даже обиду. К тому же, велика вероятность повторения соответствующих сюжетов и в жизни.

4. Посуда с трещинами и сколами

Если вам надоело постоянно бороться с неудачами в любви и другими повторяющимися неудачами, стоит ликвидировать их источник. Кроется он в посуде, на которой есть дефекты. Если на утвари появились сколы или трещины, то через них будет поглощаться ваша энергетика. Не жалейте посуду и меняйте её на новую.

5. Замки с потерянными ключами

Почему важно выкидывать посуду со сколами и не держать мрачных картин в доме: 5 причин неудач в жизни. Фото © Shutterstock