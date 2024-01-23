Болезни и уязвимые места: найдены и названы главные слабости всех знаков зодиака

Оказалось, что у каждого из знаков зодиака есть определённый набор негативных эмоций, способный сильно навредить организму. Иными словами, если часто кто-то из представителей зодиакального круга будет, например, злиться, то у него заболит голова или подскачет давление. Но почему? Какая тут взаимосвязь?

Астролог Светлана Райт считает, что любой недуг, с которым сталкивается зодиакальный представитель, — это кармический бумеранг. Не просто так мы болеем. Однако, помимо всего прочего, есть и эмоции, вызывающие у носителей знаков зодиака обострение и плохое самочувствие.

Например, у огненных Овнов запускают болезни гнев, агрессия, соперничество и ревность. Те, кто по гороскопу Телец, нередко начинают болеть после столкновения с собственными ленью, ревностью, жадностью или даже проявлением упрямства. У Близнецов начинаются проблемы со здоровьем из-за их упрямства или когда те слишком много беспокоятся.

Из-за каких негативных эмоций знаки зодиака могут поплатиться здоровьем? Фото © Freepik

Астролог уверена: у представителей знака зодиака Рак обостряются заболевания, если те ведут себя чересчур подозрительно, если скрывают страхи и обиды, делают подлости. Пострадать здоровье у тех, кто по гороскопу Лев, может из-за их чрезмерного хвастовства и эгоцентричности, от высокомерия или попыток привлечь к себе слишком много внимания. А носители знака зодиака Дева болеют из-за мелочности, придирчивости и повышенного перфекционизма.

"Москве 24" астролог также рассказывает про слабые места и следующих знаков зодиака: "Для Весов источниками болезней нередко являются нерешительность, самолюбование, уход от конфликтов, неумение отстаивать свои границы, чрезмерная зависимость от партнёров. А для Скорпионов — категоричность, упрямство, ревность, неуступчивость, эгоцентризм и плетение интриг".

Что же с оставшимися знаками зодиака? О них тоже расскажем! Например, обладатели знака зодиака Стрелец могут столкнуться с проблемами в организме после лжи, лени или попытки нажиться, также ни к чему хорошему не приведёт их неумение держать слово. А вот Козероги, как рассказывает астролог, начинают страдать и мучиться после проявления пессимизма или излишнего упрямства. Также усугубят состояние подозрительность, циничность и сарказм.

Какие у вас слабые места по гороскопу: знаки зодиака и запретные эмоции, вызывающие проблемы со здоровьем. Фото © Freepik