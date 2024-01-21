5 комнатных растений, которые нельзя ставить в доме незамужней девушки
Вот мама всё жалуется, что дочка никак не может выйти замуж и родить внуков ей на радость. А что если в этом виноваты вовсе не дочь и даже не парни в её окружении, а тот самый цветок, который сама матушка и приволокла к ней в комнату…
А вы знали, что некоторые комнатные растения несут в себе негативную энергетику? Одни, например, забирают здоровье и высасывают жизнь из стариков, другие не позволяют родить ребёнка или выйти замуж. Последних нарекли мужегонами, которые, согласно народным приметам, накладывают "венец безбрачия" на владелиц этих безобидных, на первый взгляд, домашних цветочков. Ну и что же это за вредители такие? Давайте разбираться!
Орхидея
Какие домашние растения опасны для незамужней женщины. Фото © Freepik
Это один из любимейших цветков у хозяек, возможно, из-за его миловидной наружности с листочками-бабочками. Мы не спорим, выглядит он и правда красиво, только вот внешность, как мы знаем, обманчива. Это растение в народе считается энергетическим вампиром, которое питается жизненными силами тех, кто проживает с ним в одном доме. Более того, цветёт орхидея только тогда, когда на домочадцев обрушиваются несчастья. Примечательно, что раньше наши предки из корней орхидеи готовили отворотное зелье. Тогда же этот цветок и прозвали мужегоном, поскольку он оказывает негативное влияние на представителей сильного пола, отбирая у них мужскую силу и делая парней нежными, а временами даже женоподобными.
Гибискус
Красиво цветущий и непривередливый кустарник прижился во многих домах ещё со времён СССР. Однако люди заметили, что китайская роза — второе название гибискуса — провоцирует ссоры и конфликты в доме, подкидывает влюблённым неприятные сюрпризы, в результате которых парень просто сбегает из этого дома, а девушка остаётся одна.
Хойя
Эти комнатные цветы нужно убрать из дома девушкам, желающим выйти замуж. Фото © Shutterstock
Согласно народным поверьям, лианообразные растения сильнее остальных "отрываются" на парнях, душат их мужскую силу и всячески выпроваживают из дома. Хойя относится к вьющимся восковым плющам, способным сжить со свету главу семейства и сделать женщину вдовой.
Фиалки
Домашняя фиалка — очень нежный и яркий цветок, который, на первый взгляд, так и просится в дом молодой незамужней девушки. Однако это не так. Народная молва приписывает ей ответственность за разрушение семьи и болезнь мужчины, а ещё называет фиалку цветком одиночества. Считается, что это растение не подходит девушкам, ищущим спутника и желающим обзавестись семьёй, поскольку оно, кроме всего прочего, не даёт мужчине прижиться и обосноваться в доме.
Сансевиерия
Цветы-мужегоны, способные навредить личной жизни незамужней женщины. Фото © Shutterstock
Это растение с незатейливой внешностью также называют мужегоном, поскольку его цветение происходит благодаря женской энергетике в тот момент, когда девушка находится без отношений. Народ приписывает этому цветку некую ревность к мужчине в доме, которая иногда свойственна тёщам. Из-за этого цветка кавалер становится раздражительным и стремится как можно скорее покинуть жилище, не желая конкурировать с "тёщиным языком". Ну, не настоящим, а зелёным. Ну, вы поняли.
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