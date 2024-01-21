5 комнатных растений, которые нельзя ставить в доме незамужней девушки

А вы знали, что некоторые комнатные растения несут в себе негативную энергетику? Одни, например, забирают здоровье и высасывают жизнь из стариков, другие не позволяют родить ребёнка или выйти замуж. Последних нарекли мужегонами, которые, согласно народным приметам, накладывают "венец безбрачия" на владелиц этих безобидных, на первый взгляд, домашних цветочков. Ну и что же это за вредители такие? Давайте разбираться!

Орхидея

Какие домашние растения опасны для незамужней женщины. Фото © Freepik

Это один из любимейших цветков у хозяек, возможно, из-за его миловидной наружности с листочками-бабочками. Мы не спорим, выглядит он и правда красиво, только вот внешность, как мы знаем, обманчива. Это растение в народе считается энергетическим вампиром, которое питается жизненными силами тех, кто проживает с ним в одном доме. Более того, цветёт орхидея только тогда, когда на домочадцев обрушиваются несчастья. Примечательно, что раньше наши предки из корней орхидеи готовили отворотное зелье. Тогда же этот цветок и прозвали мужегоном, поскольку он оказывает негативное влияние на представителей сильного пола, отбирая у них мужскую силу и делая парней нежными, а временами даже женоподобными.

Гибискус

Красиво цветущий и непривередливый кустарник прижился во многих домах ещё со времён СССР. Однако люди заметили, что китайская роза — второе название гибискуса — провоцирует ссоры и конфликты в доме, подкидывает влюблённым неприятные сюрпризы, в результате которых парень просто сбегает из этого дома, а девушка остаётся одна.

Хойя

Эти комнатные цветы нужно убрать из дома девушкам, желающим выйти замуж. Фото © Shutterstock

Согласно народным поверьям, лианообразные растения сильнее остальных "отрываются" на парнях, душат их мужскую силу и всячески выпроваживают из дома. Хойя относится к вьющимся восковым плющам, способным сжить со свету главу семейства и сделать женщину вдовой.

Фиалки

Домашняя фиалка — очень нежный и яркий цветок, который, на первый взгляд, так и просится в дом молодой незамужней девушки. Однако это не так. Народная молва приписывает ей ответственность за разрушение семьи и болезнь мужчины, а ещё называет фиалку цветком одиночества. Считается, что это растение не подходит девушкам, ищущим спутника и желающим обзавестись семьёй, поскольку оно, кроме всего прочего, не даёт мужчине прижиться и обосноваться в доме.

Сансевиерия

Цветы-мужегоны, способные навредить личной жизни незамужней женщины. Фото © Shutterstock