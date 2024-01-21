В СССР считали, что только бедняки живут в доме, где нет этих 4 вещей
Типовые дома, одинаковые квартиры, мебель и посуда. Даже во времена, когда бытовое однообразие казалось советским людям естественным, многие желали выделиться на общем фоне. А вот уступать в этой гонке за модный интерьер не хотелось никому…
Советская квартира была не просто местом для проживания семьи, а своего рода ценной коллекцией вещей, которые было трудно достать в условиях жесточайшего дефицита. Приобрести ту или иную мебель или предмет декора в то время считалось огромной удачей, поскольку просто пойти и купить её в магазине, а уж тем более заказать с доставкой на дом было невозможно. Приходилось серьёзно заморочиться, чтобы раздобыть что-то "крутое" и не уступить квартирам соседей и друзей, дабы не прослыть совсем уж бедняком.
Советский ковёр на стене
Самые ценные вещи в квартире СССР, которые могли себе позволить далеко не все. Фото © ТАСС / Р. Поздняков
В начале 70-х годов советские люди могли провести целый день, а то и больше, в очередях за коврами, которые были, как правило, красно-коричневых оттенков со сложными орнаментами. На ковер можно было залипать перед сном бесконечно и развивать фантазию. Их клали не только на пол, как это положено, но и вешали на стену. Такой необычный дизайнерский приём советские люди применяли не только для красоты и демонстрации социального статуса. На это были и практические причины, например, ковёр на стене спасал от холода, а ещё использовался в качестве шумоподавления.
Обязательный сервант
Эти элементы декора должны были иметь все советские хозяйки. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
Сервант в СССР — не просто мебель, а явный признак достатка семьи и показатель уровня жизни. Это был идеальный способ хранить посуду, делая это стильно и эстетично, по советским меркам. Как правило, в серванте стояли дорогие сервизы или лежали драгоценности и семейные реликвии. Все обитатели дома точно знали, что пользоваться посудой из стеклянного шкафа в обычный будничный день строго запрещено: это на праздник. А ещё получить сервант в СССР было очень сложно из-за дефицита высококачественной мебели.
Хрустальная посуда — показатель статусности
Без этих вещей в СССР обходились только самые нищие хозяева. Фото © ТАСС / Николай Акимов
Собственно, в тех самых сервантах, а иногда и стенках, красовались хрустальные сервизы. Вазы, наборы фужеров, конфетницы и тарелки для праздничного ужина. Дорогая посуда специально выставлялась напоказ и регулярно протиралась от пыли, чтобы сохранить новый вид. Хрустальные наборы для сервировки стола в СССР были чем-то вроде священного артефакта, иногда они становились объектом коллекционирования и переходили из поколения в поколение. В общем, вы поняли, хозяева без сервиза — как шторы без карниза.
Гордость советских граждан дома — люстра "Каскад"
4 вещи, без которых в СССР считали, что живут только нищие и бедняки. Фото © ТАСС / Николай Кулешов
Красивые люстры тоже могли иметь далеко не все. Люстра "Каскад" была, пожалуй, самым желанным элементом декора для советских хозяек. Несмотря на то что она была пластмассовой, люстра имитировала атмосферу роскоши в квартире и выглядела так, будто сделана из более дорогого материала. Особенно запомнили неприкосновенную люстру дети, которые могли сбить "каскад" во время игры с мячом и наспех прилепить детали клеем. Они-то точно знали, что за поломку любимого родительского предмета декора им светит суровое наказание.
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ТАСС / Е. Петрейчук