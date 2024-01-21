В СССР считали, что только бедняки живут в доме, где нет этих 4 вещей

Советская квартира была не просто местом для проживания семьи, а своего рода ценной коллекцией вещей, которые было трудно достать в условиях жесточайшего дефицита. Приобрести ту или иную мебель или предмет декора в то время считалось огромной удачей, поскольку просто пойти и купить её в магазине, а уж тем более заказать с доставкой на дом было невозможно. Приходилось серьёзно заморочиться, чтобы раздобыть что-то "крутое" и не уступить квартирам соседей и друзей, дабы не прослыть совсем уж бедняком.

Советский ковёр на стене

Самые ценные вещи в квартире СССР, которые могли себе позволить далеко не все. Фото © ТАСС / Р. Поздняков

В начале 70-х годов советские люди могли провести целый день, а то и больше, в очередях за коврами, которые были, как правило, красно-коричневых оттенков со сложными орнаментами. На ковер можно было залипать перед сном бесконечно и развивать фантазию. Их клали не только на пол, как это положено, но и вешали на стену. Такой необычный дизайнерский приём советские люди применяли не только для красоты и демонстрации социального статуса. На это были и практические причины, например, ковёр на стене спасал от холода, а ещё использовался в качестве шумоподавления.

Обязательный сервант

Эти элементы декора должны были иметь все советские хозяйки. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Сервант в СССР — не просто мебель, а явный признак достатка семьи и показатель уровня жизни. Это был идеальный способ хранить посуду, делая это стильно и эстетично, по советским меркам. Как правило, в серванте стояли дорогие сервизы или лежали драгоценности и семейные реликвии. Все обитатели дома точно знали, что пользоваться посудой из стеклянного шкафа в обычный будничный день строго запрещено: это на праздник. А ещё получить сервант в СССР было очень сложно из-за дефицита высококачественной мебели.

Хрустальная посуда — показатель статусности

Без этих вещей в СССР обходились только самые нищие хозяева. Фото © ТАСС / Николай Акимов

Собственно, в тех самых сервантах, а иногда и стенках, красовались хрустальные сервизы. Вазы, наборы фужеров, конфетницы и тарелки для праздничного ужина. Дорогая посуда специально выставлялась напоказ и регулярно протиралась от пыли, чтобы сохранить новый вид. Хрустальные наборы для сервировки стола в СССР были чем-то вроде священного артефакта, иногда они становились объектом коллекционирования и переходили из поколения в поколение. В общем, вы поняли, хозяева без сервиза — как шторы без карниза.

Гордость советских граждан дома — люстра "Каскад"

4 вещи, без которых в СССР считали, что живут только нищие и бедняки. Фото © ТАСС / Николай Кулешов