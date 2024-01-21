10 котиков-оцелотиков, которые влюбят вас в себя, не оставив выбора

Оцелоты — это средние по размеру хищные кошки, обитающие в тропических лесах, саваннах и мангровых болотах. Предпочитают местности с густой растительностью, которая обеспечивает им дополнительное укрытие для охоты​.

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Эти ночные животные активны примерно 12 часов в день, путешествуя в поисках пищи и преодолевая до 12 километров!

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Оцелоты обладают отличным ночным зрением, следуют за добычей по запаху. А благодаря острому зрению они замечают даже незначительные движения в темноте​.

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В их рацион входят мелкие млекопитающие, птицы, рептилии и даже рыба. Как результат — они способны выжить в самых разных средах обитания​.

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Оцелоты ведут в основном одиночный образ жизни, предпочитая бродить и охотиться наедине с собой.

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Оцелоты очень ревностно относятся к своей территории, поэтому помечают её с помощью мощных запахов и визуальных сигналов, таких как царапины на деревьях.

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Кроме того, они отличные пловцы. Могут легко пересекать реки и лагуны для расширения своих охотничьих территорий или доступа к новым богатым добычей зонам​.

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В общении оцелоты используют различные вокализации, включая низкое рычание, мурлыканье, шипение и даже некоторого рода щебетание. Всё служит определённой цели в их коммуникативном "репертуаре".

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Они распространены в Центральной и Южной Америке, от Мексики и США на севере до Аргентины и Уругвая на юге.

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Но самое главное — посмотрите, какие они милые! Так и не подумаешь, что это хищник и в будущем будет охотиться за своей добычей.