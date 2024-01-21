10 котиков-оцелотиков, которые влюбят вас в себя, не оставив выбора
Оцелоты — мелкие хищники из семейства кошачьих. По удивительному стечению обстоятельств о них мало кто знает. А зря, ведь эти милашки точно вам понравятся. Вот 10 фотодоказательств.
Оцелоты — это средние по размеру хищные кошки, обитающие в тропических лесах, саваннах и мангровых болотах. Предпочитают местности с густой растительностью, которая обеспечивает им дополнительное укрытие для охоты.
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Эти ночные животные активны примерно 12 часов в день, путешествуя в поисках пищи и преодолевая до 12 километров!
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Оцелоты обладают отличным ночным зрением, следуют за добычей по запаху. А благодаря острому зрению они замечают даже незначительные движения в темноте.
Фото © Reddit / DeveloperAlb
В их рацион входят мелкие млекопитающие, птицы, рептилии и даже рыба. Как результат — они способны выжить в самых разных средах обитания.
Фото © Reddit / Vmoney1337
Оцелоты ведут в основном одиночный образ жизни, предпочитая бродить и охотиться наедине с собой.
Фото © Reddit / KoreanThrasher
Оцелоты очень ревностно относятся к своей территории, поэтому помечают её с помощью мощных запахов и визуальных сигналов, таких как царапины на деревьях.
Фото © Reddit / Thanmarkou
Кроме того, они отличные пловцы. Могут легко пересекать реки и лагуны для расширения своих охотничьих территорий или доступа к новым богатым добычей зонам.
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В общении оцелоты используют различные вокализации, включая низкое рычание, мурлыканье, шипение и даже некоторого рода щебетание. Всё служит определённой цели в их коммуникативном "репертуаре".
Фото © Reddit / Fernandigity
Они распространены в Центральной и Южной Америке, от Мексики и США на севере до Аргентины и Уругвая на юге.
Фото © Reddit / Bubblebox123
Но самое главное — посмотрите, какие они милые! Так и не подумаешь, что это хищник и в будущем будет охотиться за своей добычей.
Фото © Reddit / running_musician
Reddit / Vmoney1337 / running_musician