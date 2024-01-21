Юрист подсказала, как поставить на место коллекторов

Чтобы отличить коллектора от мошенника в телефонном разговоре, нужно задать ему ряд вопросов, рассказала RT юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг.

По словам юриста, желательно выведать его ФИО, номер телефона, наименование агентства, реквизиты ИНН, ОГРН, а после этого можно положить трубку и проверить информацию.

"Если такое коллекторское агентство на просторах Интернета не нашли — скорее всего, вы говорили с мошенником. Если нашли — позвоните по номеру, который указан на сайте агентства и уточните: работает ли сотрудник с такими ФИО у них в агентстве, есть ли у агентства тот номер, который сообщил сотрудник, попросите проверить по базе, указаны ли вы в качестве одного из должников", — пояснила Вайнберг.

Вместе с тем не забудьте проверить наличие у такой организации права заниматься коллекторской деятельностью. Данные об этом можно найти на официальном сайте ФССП. Если же настоящие коллекторы приходят к вам домой, помните, они не вправе портить имущество, являться к вам, что-то забирать, угрожать. Не могут также звонить и приходить к работодателю, обсуждать с ним вашу задолженность, психологически давить.

При нарушении прав вы может пожаловаться в Федеральную службу судебных приставов, в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств и в Роскомнадзор. Угрозы со стороны коллектора дают вам право подать соответствующее заявление в полицию через ближайшего участкового или обратиться в прокуратуру, резюмировала Вайнберг.