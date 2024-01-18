Назван всего один вопрос, которым можно вывести телефонных мошенников на чистую воду
Эксперт Бедеров: Личный вопрос защитит от нового вида телефонного мошенничества
Телефонные мошенники вооружились новым способом развода россиян на деньги. Для этого злоумышленники точно имитируют голос коллег или родственников своих жертв при помощи современных программ и просят о помощи. Впрочем, вывести таких хитрецов на чистую воду достаточно просто, рассказал эксперт по интернет-разведке Игорь Бедеров.
По словам специалиста, существует минимум два способа проверить звонящего на искренность. Во-первых, можно задать терпящему бедствие знакомому вопрос личного характера, ответ на который преступник знать не может. Если собеседник начнёт увиливать — трубку можно бросать. А чтобы не тратить время на разговоры, есть ещё один метод.
"Если звонит банк, какая-то компания, родственник, руководитель, то самое простое решение — повесить трубку и перезвонить самому. Это самый простой и действенный способ верификации сейчас", — поделился гендир компании "Интернет-розыск" с радио "Комсомольская правда".
А ранее жертвой мошенников стал министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров. Аферисты взломали смартфон чиновника и создали ему левые аккаунты в соцсетях.
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