63-летняя бунтарка из Карелии сбежала из дома ради кредита для аферистов, её поймали хитростью В Петрозаводске пенсионерка сбежала из дома, чтобы взять кредит для мошенников 12 января, 15:05 В Петрозаводске женщина поссорилась с родственниками из-за телефонных аферистов. Обложка © ПСО "ДОБРОСПАС"

В Петрозаводске 63-летняя Ольга Ю. поверила аферистам и собралась взять для них кредит, но её остановили дети и внуки, тогда доверчивая пенсионерка ушла из дома и пропала. Историю о том, как удалось вернуть беглянку, публикует Mash.

Всё началось с того, что женщине позвонили телефонные мошенники. Недолгими уговорами они убедили её оформить для них кредит. Однако пенсионерка не успела передать деньги аферистам, так как это ей запретили родственники. Решив, что её чрезмерно опекают, женщина сбежала и не появлялась в течение двух дней.

Семья обратилась за помощью к поисковикам из движения "Доброспас". Там придумали хитрую схему, как разыскать женщину. Ей позвонили с незнакомого номера и пригласили в банк, который якобы одобрил её кредитную заявку. Там старушку поймали и вернули в семью.

Ранее сообщалось, что советскую актрису Ирину Малышеву обманули мошенники, у которых та хотела приобрести лекарство для своих четырёх собак. Она перевела деньги на оплату препарата, но доставлять его никто не собирался.

Авторы Татьяна Миссуми