Сами бросят трубку: Россиянам назвали способ грамотно слить телефонных мошенников

Чтобы телефонные мошенники сами бросили трубку, их нужно поставить в неудобное положение, задав личный вопрос. Такой совет в беседе с РИА "ФедералПресс" дал заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.

Он привёл в пример знакомую пожилую учительницу, которую смутило, что на том конце провода она услышала голос дочери, которая якобы попала в аварию, но не растерялась.

"Сегодня нейросети позволяют так сделать, что там будет не только голос дочери, а полностью её клон, причём вся информация известна: и где живёт, и паспортные данные, и как зовут собаку — эта информация сливается и продаётся на чёрном рынке. Когда ей позвонили второй раз, она не растерялась и сказала "дочке": "Назови-ка мне имена моих младших дочерей". А на самом деле никаких младших дочерей в природе вообще не существует, информации о них нет, мошенники сразу бросили телефоны", — пояснил Ямбург.

По его мнению, россиянам нужно запастись подобными хитрыми вопросами или специальными кодовыми словами, чтобы не стать жертвами обмана.