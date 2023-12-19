Должен знать каждый: Россиянам объяснили порядок действий при звонке мошенника

В случае звонка незнакомца, представляющегося сотрудником МВД, ФСБ, прокуратуры, больницы или банка, нужно записать его ФИО, должность, звание и адрес учреждения, а также сказать, что собираетесь позвонить туда и выяснить, действительно ли у них работает такой человек. Скорее всего, разговор на этом и прекратится.

"Если этого мало, то можете сказать, что сейчас позвоните на его место работы, проверите, потом перезвоните. Открываем Интернет, забиваем туда адрес работы звонящего, находим телефон. На телефоны, которые нам говорит звонящий, мы не звоним, естественно, звоним на те, что нашли сами. Интересуемся, в курсе ли там о таком сотруднике и действительно ли та информация, которую он говорит, является реальной", — объяснил порталу "Страсти" частный детектив по имени Владимир из агентства "Секретное дело", добавив, что эти правила надо довести до всех близких.

По его словам, расследование таких преступлений затруднено тем, что они относятся к разряду экономических, полиция же любит бытовые преступления или сбыт наркотиков, поскольку там всё предельно понятно. Здесь же придётся устанавливать личность звонившего с IP-телефонии. Если же он не является гражданином России и не живёт на её территории — это тупик.