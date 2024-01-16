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16 января, 11:24

Мошенники взломали телефоны двух министров в Татарстане и рассылают сообщения от их имени

Аферисты рассылают фейковые сообщения от имени главы Минсельхоза Татарстана

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Обложка © VK / Марат Зяббаров

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Обложка © VK / Марат Зяббаров

В Татарстане аферисты в мессенджерах рассылают сообщения от имени главы Минсельхоза региона Марата Зяббарова. Об этом сам он заявил в соцсети "ВКонтакте" во вторник, 16 января.

"Друзья, мошенники создали фейковый аккаунт в мессенджерах и отправляют от моего имени сообщения. Пожалуйста, будьте внимательны и не вступайте в диалог", — написал Зяббаров.

Днём ранее мошенники взломали телефон главы Минпромторга Татарстана Олега Коробченко. Он сообщил, что злоумышленники рассылают от его имени сообщения в мессенджере Telegram.

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Ранее Лайф писал, что телефонные мошенники смогли обмануть на 6,6 миллиона рублей юриста-учёного РАН Льва Клебанова. Он считается признанным специалистом в области разработки системы борьбы с нарушением банковской тайны.

Никита Осипов
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