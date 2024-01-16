Мошенники взломали телефоны двух министров в Татарстане и рассылают сообщения от их имени
Аферисты рассылают фейковые сообщения от имени главы Минсельхоза Татарстана
Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Обложка © VK / Марат Зяббаров
В Татарстане аферисты в мессенджерах рассылают сообщения от имени главы Минсельхоза региона Марата Зяббарова. Об этом сам он заявил в соцсети "ВКонтакте" во вторник, 16 января.
"Друзья, мошенники создали фейковый аккаунт в мессенджерах и отправляют от моего имени сообщения. Пожалуйста, будьте внимательны и не вступайте в диалог", — написал Зяббаров.
Днём ранее мошенники взломали телефон главы Минпромторга Татарстана Олега Коробченко. Он сообщил, что злоумышленники рассылают от его имени сообщения в мессенджере Telegram.
Ранее Лайф писал, что телефонные мошенники смогли обмануть на 6,6 миллиона рублей юриста-учёного РАН Льва Клебанова. Он считается признанным специалистом в области разработки системы борьбы с нарушением банковской тайны.