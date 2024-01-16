Мошенники взломали телефоны двух министров в Татарстане и рассылают сообщения от их имени

В Татарстане аферисты в мессенджерах рассылают сообщения от имени главы Минсельхоза региона Марата Зяббарова. Об этом сам он заявил в соцсети "ВКонтакте" во вторник, 16 января.

"Друзья, мошенники создали фейковый аккаунт в мессенджерах и отправляют от моего имени сообщения. Пожалуйста, будьте внимательны и не вступайте в диалог", — написал Зяббаров.

Днём ранее мошенники взломали телефон главы Минпромторга Татарстана Олега Коробченко. Он сообщил, что злоумышленники рассылают от его имени сообщения в мессенджере Telegram.