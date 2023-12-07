Лучше по старинке: Россиян предостерегли от отправки рабочих документов в мессенджерах

Использовать мессенджеры для обмена рабочей документацией очень удобно, но не совсем безопасно, предупредила юрист Ольга Плешанова. По словам эксперта, если бумаги содержат коммерческую или государственную тайну, от этого способа лучше отказаться.

"Если документы типовые, ничего существенно не значащие, то их отправлять можно", — допустила глава аналитической службы адвокатского бюро "Инфралекс" в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам юриста, гораздо практичнее использовать для этой задачи служебную электронную почту. В противном случае безопасность компании может оказаться под угрозой. Минимизировать стоит и обсуждение в мессенджерах рабочих вопросов, так как данные легко могут стать достоянием третьих лиц.

"Сейчас там лучше вообще ничего не обсуждать, кроме выгула собак и кормления кошек. Как говорится, подумал — не говори, сказал — не пиши, написал — не подписывай, подписал — не удивляйся", — поделилась Плешанова.