Роскомнадзор предупредил об активности мошенников в иностранных мессенджерах

В России выросло количество мошеннических звонков через иностранные мессенджеры, предупредили в Роскомнадзоре. В ведомстве призвали пользователей ограничить в настройках возможность приёма звонков с неизвестных номеров или полностью запретить голосовые вызовы.

А ранее Роскомнадзор предупреждал об уловках мошенников во время "чёрной пятницы". Ведомство предупредило, что вас должна насторожить и плохая работа сайта, поскольку большинство официальных ресурсов способны выдерживать нагрузку даже во время наплыва посетителей. Кроме того, не следует поддаваться на провокации, подталкивающие к необдуманным покупкам: "Только здесь и сейчас", "До конца акции осталось 45 минут" и тому подобное.