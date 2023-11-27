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27 ноября, 09:47

Роскомнадзор предупредил об активности мошенников в иностранных мессенджерах

В России выросло количество мошеннических звонков через иностранные мессенджеры, предупредили в Роскомнадзоре. В ведомстве призвали пользователей ограничить в настройках возможность приёма звонков с неизвестных номеров или полностью запретить голосовые вызовы.

"Обращаем внимание: возросло количество мошеннических звонков через иностранные мессенджеры", цитирует ТАСС сообщение ведомства.

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А ранее Роскомнадзор предупреждал об уловках мошенников во время "чёрной пятницы". Ведомство предупредило, что вас должна насторожить и плохая работа сайта, поскольку большинство официальных ресурсов способны выдерживать нагрузку даже во время наплыва посетителей. Кроме того, не следует поддаваться на провокации, подталкивающие к необдуманным покупкам: "Только здесь и сейчас", "До конца акции осталось 45 минут" и тому подобное.

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Александра Вишнякова
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