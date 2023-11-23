Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время "чёрной пятницы"
Чтобы не оказаться жертвой злоумышленников в "чёрную пятницу", не стоит переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях или на форумах, есть смысл удостовериться в их надёжности через поисковик. Рекомендации по совершению онлайн-покупок в дни распродаж подготовил Роспотребнадзор.
"Обращайте внимание на название сайта в адресной строке. Если в нём содержатся лишние символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, скорее всего, перед вами сайт мошенников", — предупредило ведомство.
Должна насторожить и плохая работа сайта, поскольку большинство официальных ресурсов способны выдерживать нагрузку даже во время наплыва посетителей. Кроме того, не следует поддаваться на провокации, подталкивающие к необдуманным покупкам: "Только здесь и сейчас", "До конца акции осталось 45 минут" и тому подобное.
Также необходимо изучать условия, написанные мелким шрифтом: как хранятся и передаются персональные данные, может ли продавец передавать их третьим лицам. Ну и, наконец, нужно обязательно знакомиться с отзывами и обращать внимание, с какой периодичностью они публиковались: большое количество комментариев за короткий промежуток времени может свидетельствовать об их подделке.
Ранее россиянам объяснили, что мошенники любят играть на ажиотаже и, скорее всего, воспользуются "чёрной пятницей". По словам эксперта, два наиболее популярных психологических приёма злоумышленников: привлекательная цена и необходимость как можно быстрее совершить покупку.
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