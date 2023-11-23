Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время "чёрной пятницы"

Чтобы не оказаться жертвой злоумышленников в "чёрную пятницу", не стоит переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях или на форумах, есть смысл удостовериться в их надёжности через поисковик. Рекомендации по совершению онлайн-покупок в дни распродаж подготовил Роспотребнадзор.

"Обращайте внимание на название сайта в адресной строке. Если в нём содержатся лишние символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, скорее всего, перед вами сайт мошенников", — предупредило ведомство.

Должна насторожить и плохая работа сайта, поскольку большинство официальных ресурсов способны выдерживать нагрузку даже во время наплыва посетителей. Кроме того, не следует поддаваться на провокации, подталкивающие к необдуманным покупкам: "Только здесь и сейчас", "До конца акции осталось 45 минут" и тому подобное.

Также необходимо изучать условия, написанные мелким шрифтом: как хранятся и передаются персональные данные, может ли продавец передавать их третьим лицам. Ну и, наконец, нужно обязательно знакомиться с отзывами и обращать внимание, с какой периодичностью они публиковались: большое количество комментариев за короткий промежуток времени может свидетельствовать об их подделке.