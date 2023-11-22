Как получить максимальную скидку в "чёрную пятницу" 24 ноября начинается самая грандиозная распродажа осени. Какие скидки, бонусы, промокоды и акции ждут покупателей и как сделать покупку максимально выгодной? 16753 16753 "Чёрной пятницей" называют большую предрождественскую распродажу. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Почему "чёрная пятница" так называется

"Чёрной пятницей" называют большую предрождественскую распродажу. Её американские торговые сети объявляют на следующий день после Дня благодарения, а он выпадает на последний четверг ноября.

Изначально "чёрной пятницей" американские журналисты назвали 24 сентября 1869 года. Его считают "репетицией" Великой депрессии. В тот день из-за спекуляций на бирже курс золота мгновенно рухнул почти на 30%, потянув за собой акции железнодорожников и производителей зерна. Началась массовая паника на фондовом рынке, затем последовали месяцы экономической рецессии.

50 лет спустя "чёрными пятницами" иронично прозвали ежегодный транспортный коллапс, то есть пробки, с которыми в канун Рождества не справлялась полиция. Движение на улицах больших городов останавливалось. В то же время термин закрепился за ретейлом. Это связано с американской бухгалтерской практикой отмечать убытки красными чернилами, а доходы — чёрными.

К началу 70-х годов XX века "чёрная пятница" окончательно стала популярной традицией у любителей шопинга. В этот день покупатели могли купить всё к празднику с небольшой выгодой, а у продавцов появилась прекрасная возможность заработать перед мёртвым сезоном — началом нового года. Вскоре "чёрная пятница" стала популярна не только в Америке, но и в Европе. Эту традицию переняли в разных странах.

Какие магазины принимают участие в распродажах

В "чёрной пятнице" участвуют сотни магазинов, в том числе и крупные маркетплейсы. На распродаже можно купить абсолютно любой товар: бытовую технику и электронику, гаджеты, одежду, обувь, косметику, игрушки, цифровые товары и многое другое.

Опытные покупатели советуют присмотреть товары заранее. В онлайн-магазинах даже есть возможность добавить их в корзину, но не покупать до начала акции. Как только распродажа стартует — можно тратить полученные купоны и промокоды к товарам, а также покупать товар с максимально возможной скидкой.

В "чёрной пятнице" участвуют сотни магазинов, в том числе и крупные маркетплейсы. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

На какие товары делают самые большие скидки

Как правило, самые большие скидки делаются на электронику. Здесь дисконты могут быть от 50%. В лучшем случае они достигают 70 и даже 90% от первоначальной цены.

Впрочем, стоит обратить внимание, с чем связана такая скидка. Часто максимальный дисконт делают на товары устаревших моделей. В ряде случаев с очень большой скидкой могут продавать технику с небольшими дефектами. Таким образом, лучше всегда уточнять, почему товар так сильно упал в цене.

При этом нередко самые большие скидки делают или на прошлогодние коллекции, или на сезонные вещи.

Как отличить реальную скидку от уловки продавца

Как правило, серьёзные магазины сейчас не манипулируют покупателями. Они понимают, что человек легко может отследить цену товара и отличить реальную скидку от обычной манипуляции с ценой. Тем не менее некоторые продавцы до сих пор используют этот приём. Они повышают цену на товар перед распродажей, а затем снижают её и ставят скидку до 90%.

Чтобы вычислить уловку продавца, лучше отслеживать цену на нужный товар заранее. Кроме того, стоит воздержаться от спонтанных покупок. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Чтобы вычислить уловку продавца, лучше отслеживать цену на нужный товар заранее. Кроме того, стоит воздержаться от спонтанных покупок. Если же какой-то товар очень понравился, то лучше посмотреть цены в магазинах-конкурентах. Там он может оказаться дешевле даже без скидки.

Авторы Нина Важдаева