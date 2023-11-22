Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин напомнил G20, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

"Пол-литра" вызвали затруднения у россиян

В НАТО сознались, на сколько они увеличили свой контингент в Косове

Песков рассказал Лайфу, какой будет речь Путина на саммите G20 — программной или исторической

В Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ

Путин: Россия направила в Таджикистан два дивизиона систем С-300

"Пекка, ты слышал?": Медведев анекдотом про русский танк высмеял власти Финляндии

Россия вывезла из сектора Газа уже более 570 человек из 909 обратившихся

В Москву прибыл новый британский посол

Вступившего в ВСУ экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу объявили в розыск

Как получить максимальную скидку в "чёрную пятницу"

24 ноября начинается самая грандиозная распродажа осени. Какие скидки, бонусы, промокоды и акции ждут покупателей и как сделать покупку максимально выгодной?

22 ноября, 14:15
<p>"Чёрной пятницей" называют большую предрождественскую распродажу. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

"Чёрной пятницей" называют большую предрождественскую распродажу. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Почему "чёрная пятница" так называется

"Чёрной пятницей" называют большую предрождественскую распродажу. Её американские торговые сети объявляют на следующий день после Дня благодарения, а он выпадает на последний четверг ноября.

Изначально "чёрной пятницей" американские журналисты назвали 24 сентября 1869 года. Его считают "репетицией" Великой депрессии. В тот день из-за спекуляций на бирже курс золота мгновенно рухнул почти на 30%, потянув за собой акции железнодорожников и производителей зерна. Началась массовая паника на фондовом рынке, затем последовали месяцы экономической рецессии.

50 лет спустя "чёрными пятницами" иронично прозвали ежегодный транспортный коллапс, то есть пробки, с которыми в канун Рождества не справлялась полиция. Движение на улицах больших городов останавливалось. В то же время термин закрепился за ретейлом. Это связано с американской бухгалтерской практикой отмечать убытки красными чернилами, а доходы — чёрными.

К началу 70-х годов XX века "чёрная пятница" окончательно стала популярной традицией у любителей шопинга. В этот день покупатели могли купить всё к празднику с небольшой выгодой, а у продавцов появилась прекрасная возможность заработать перед мёртвым сезоном — началом нового года. Вскоре "чёрная пятница" стала популярна не только в Америке, но и в Европе. Эту традицию переняли в разных странах.

Какие магазины принимают участие в распродажах

В "чёрной пятнице" участвуют сотни магазинов, в том числе и крупные маркетплейсы. На распродаже можно купить абсолютно любой товар: бытовую технику и электронику, гаджеты, одежду, обувь, косметику, игрушки, цифровые товары и многое другое.

Опытные покупатели советуют присмотреть товары заранее. В онлайн-магазинах даже есть возможность добавить их в корзину, но не покупать до начала акции. Как только распродажа стартует — можно тратить полученные купоны и промокоды к товарам, а также покупать товар с максимально возможной скидкой.

В "чёрной пятнице" участвуют сотни магазинов, в том числе и крупные маркетплейсы. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

В "чёрной пятнице" участвуют сотни магазинов, в том числе и крупные маркетплейсы. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

На какие товары делают самые большие скидки

Как правило, самые большие скидки делаются на электронику. Здесь дисконты могут быть от 50%. В лучшем случае они достигают 70 и даже 90% от первоначальной цены.

Впрочем, стоит обратить внимание, с чем связана такая скидка. Часто максимальный дисконт делают на товары устаревших моделей. В ряде случаев с очень большой скидкой могут продавать технику с небольшими дефектами. Таким образом, лучше всегда уточнять, почему товар так сильно упал в цене.

При этом нередко самые большие скидки делают или на прошлогодние коллекции, или на сезонные вещи.

Начался обвал на валютном рынке: Каких отметок может достигнуть курс рубля

Начался обвал на валютном рынке: Каких отметок может достигнуть курс рубля

Как отличить реальную скидку от уловки продавца

Как правило, серьёзные магазины сейчас не манипулируют покупателями. Они понимают, что человек легко может отследить цену товара и отличить реальную скидку от обычной манипуляции с ценой. Тем не менее некоторые продавцы до сих пор используют этот приём. Они повышают цену на товар перед распродажей, а затем снижают её и ставят скидку до 90%.

Чтобы вычислить уловку продавца, лучше отслеживать цену на нужный товар заранее. Кроме того, стоит воздержаться от спонтанных покупок. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Чтобы вычислить уловку продавца, лучше отслеживать цену на нужный товар заранее. Кроме того, стоит воздержаться от спонтанных покупок. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Чтобы вычислить уловку продавца, лучше отслеживать цену на нужный товар заранее. Кроме того, стоит воздержаться от спонтанных покупок. Если же какой-то товар очень понравился, то лучше посмотреть цены в магазинах-конкурентах. Там он может оказаться дешевле даже без скидки.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!