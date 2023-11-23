Эксперт объяснил, как не нарваться на мошенников в "чёрную пятницу"

Мошенники любят играть на ажиотаже и, скорее всего, воспользуются "чёрной пятницей", предупредил эксперт по мониторингу внешних цифровых угроз Александр Вураско в разговоре с RT.

По его словам, два наиболее популярных психологических приёма мошенников — привлекательная цена и необходимость как можно быстрее совершить покупку. При сочетании этих приёмов злоумышленникам легче сбить своих жертв с толку. Часто для этих целей даже создаются поддельные интернет-магазины, с помощью которых возможно получать личные данные граждан: адреса, номера телефонов и банковскую информацию.

"При этом сайты могут иметь оригинальные название или дизайн, но чаще они копируют их у популярных брендов или магазинов. Фишинговые сайты создаются сериями, но "живут" всего несколько дней, пока не закончатся распродажи и не иссякнет интерес потенциальных жертв", — пояснил Вураско.

Перед стартом распродаж резко возрастает и количество фишинговых рассылок, в которых ссылки небезопасны, так как ведут не на сайты ретейлеров, а в руки мошенников. Вураско посоветовал тщательно проверять информацию о продавце и с осторожностью относиться к покупкам в соцсетях и телеграм-каналах, а лучше приобретать вещи у проверенных ретейлеров и на крупных торговых площадках, имеющих систему защиты покупателей.