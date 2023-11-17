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Опубликовано 17 ноября 2023, 13:18

Мошенники открыли охоту на депутатов, пытаясь занять денег и выведать секреты Госдумы

Mash: Мошенники массово атаковали депутатов Госдумы от лица их руководства

Телефонные мошенники массово атаковали депутатов Госдумы просьбами занять денег и расспросами о внутренней "кухне" нижней палаты парламента от лица руководителей. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.

Как рассказал телеграм-каналу депутат Дмитрий Гусев, лично ему писали неизвестные, представившиеся председателем Комитета по контролю Олегом Морозовым. Парламентарий сразу предложил "Морозову" встретиться у зала, однако туда, естественно, никто не пришёл, а его собеседник перестал отвечать на сообщения. По словам Гусева, он уже написал заявление в прокуратуру.

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А другие мошенники добились своего и оставили советского кинохудожника Игоря Лемешева без почти полумиллиона рублей. Деятель культуры повёлся на уже ставшую "классической" схему с "безопасным счётом". Проводится проверка.

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LIFE / Владимир Суворов

Матвей Константинов
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