Мошенники открыли охоту на депутатов, пытаясь занять денег и выведать секреты Госдумы

Телефонные мошенники массово атаковали депутатов Госдумы просьбами занять денег и расспросами о внутренней "кухне" нижней палаты парламента от лица руководителей. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.

Как рассказал телеграм-каналу депутат Дмитрий Гусев, лично ему писали неизвестные, представившиеся председателем Комитета по контролю Олегом Морозовым. Парламентарий сразу предложил "Морозову" встретиться у зала, однако туда, естественно, никто не пришёл, а его собеседник перестал отвечать на сообщения. По словам Гусева, он уже написал заявление в прокуратуру.