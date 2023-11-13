Аферисты "продали" депутату пост мэра Солнечногорска за 70 млн, но унести деньги не смогли

В Московской области мошенники предложили депутату из совета городского поселения Поварово купить должность главы Солнечногорска за 70 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

Аферисты уверяли, что имеют связи в администрации города, поэтому готовы помочь с новой должностью, но за денежное вознаграждение. Депутат сделал вид, что заинтересовался предложением, а сам обратился в полицию. Чтобы поймать "торговцев" должностями, было решено устроить встречу.

Депутат предложил мошенникам увидеться в баре "Молодёжь" в Москве. На переговоры пришли 61-летняя женщина из того же посёлка (Поварово) и двое её приятелей из Набережных Челнов. Чиновник отдал им наличные, но уйти аферисты не успели. Сразу после заключения сделки силовики задержали преступников. Возбуждено уголовное дело, все трое находятся под подпиской о невыезде. Как выяснилось, у них не было связей с администрацией Солнечногорска.