Известный советский кинохудожник доверился "сотрудникам Центробанка" и потерял ₽450 тысяч

В Москве мошенники обманули советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, 78-летний член Союза кинематографистов РФ получил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками Центробанка. Звонившие запугали пенсионера, что злоумышленники якобы пытаются завладеть его счетами и средствами, а чтобы этого не произошло, необходимо срочно снять деньги и закинуть наличные на "безопасный счёт".

В итоге, доверившись лжесотрудникам ЦБ, заслуженный художник России потерял 446 тысяч рублей. Лишь спустя время Лемешев понял, что его развели мошенники, и обратился в полицию. Теперь по данному факту проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.