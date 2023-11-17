Известный советский кинохудожник доверился "сотрудникам Центробанка" и потерял ₽450 тысяч
Мошенники обманули советского кинохудожника Лемешева на 450 тысяч рублей
Советский и российский художник Игорь Лемешев. Обложка © Галерея КИНО
В Москве мошенники обманули советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, 78-летний член Союза кинематографистов РФ получил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками Центробанка. Звонившие запугали пенсионера, что злоумышленники якобы пытаются завладеть его счетами и средствами, а чтобы этого не произошло, необходимо срочно снять деньги и закинуть наличные на "безопасный счёт".
В итоге, доверившись лжесотрудникам ЦБ, заслуженный художник России потерял 446 тысяч рублей. Лишь спустя время Лемешев понял, что его развели мошенники, и обратился в полицию. Теперь по данному факту проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А ранее Лайф рассказывал трогательную историю из Архангельской области, где риелторы не дали мошенникам оставить 86-летнего дедушку без дома. Одинокий пенсионер едва не попался на популярную схему аферистов и чуть не отдал им свою квартиру. К счастью, на его пути повстречались неравнодушные люди, которые предотвратили преступление.