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17 ноября, 10:02

Известный советский кинохудожник доверился "сотрудникам Центробанка" и потерял ₽450 тысяч

Мошенники обманули советского кинохудожника Лемешева на 450 тысяч рублей

<p>Советский и российский художник Игорь Лемешев. Обложка © <a href="https://www.gallerykino.ru/artists.php?id=91" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Галерея КИНО</a></p>

Советский и российский художник Игорь Лемешев. Обложка © Галерея КИНО

В Москве мошенники обманули советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, 78-летний член Союза кинематографистов РФ получил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками Центробанка. Звонившие запугали пенсионера, что злоумышленники якобы пытаются завладеть его счетами и средствами, а чтобы этого не произошло, необходимо срочно снять деньги и закинуть наличные на "безопасный счёт".

В итоге, доверившись лжесотрудникам ЦБ, заслуженный художник России потерял 446 тысяч рублей. Лишь спустя время Лемешев понял, что его развели мошенники, и обратился в полицию. Теперь по данному факту проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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А ранее Лайф рассказывал трогательную историю из Архангельской области, где риелторы не дали мошенникам оставить 86-летнего дедушку без дома. Одинокий пенсионер едва не попался на популярную схему аферистов и чуть не отдал им свою квартиру. К счастью, на его пути повстречались неравнодушные люди, которые предотвратили преступление.

Николь Вербер
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